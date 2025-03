Casablanca: en images, le parking souterrain de la Ligue arabe bientôt opérationnel

Les travaux du parking souterrain du parc de la Ligue arabe touchent à leur fin. Sa mise en service est prévue entre fin mars et début avril. La maire de Casablanca, Nabila Rmili, a confirmé lors d’une récente visite de chantier que les ultimes retouches sont en cours de réalisation avant le jour J et l’ouverture au public.

Situé sur le boulevard Brahim Roudani, ce parking d’un hectare s’étend sur un seul niveau souterrain et offre une capacité de 325 places. En surface, le projet comprend également un réaménagement du jardin, dans le cadre de l’extension du parc de la Ligue arabe.

Parking souterrain de la Ligue Arabe.

Côté tarification, les prix seront alignés sur ceux des autres parkings souterrains de la ville, oscillant entre 5 et 40 dirhams selon la durée de stationnement. Un abonnement mensuel sera également proposé, avec des tarifs variant entre 300 et 500 dirhams.

Ce projet fait partie d’un vaste programme de 3 parkings souterrains pour renforcer l’offre de stationnement à Casablanca. D’un investissement global de 500 millions de dirhams, ils offriront à la ville environ 1.600 places supplémentaires. L’objectif est de désengorger les rues du centre-ville et de faciliter le stationnement des automobilistes.

Les travaux du parking souterrain de la Ligue arabe avancent à un rythme soutenu, avec un taux de réalisation de 55%. (K.Essalak/Le360). LE360

Dans cette optique, un premier parking souterrain, baptisé «Triangle des Hôtels», a été inauguré le 30 novembre 2024 face à la gare de Casa-Port. Il dispose de deux accès principaux: l’un sur le boulevard Zayid Ou Hmad, l’autre sur l’avenue des FAR.

D’une superficie de 8.000 m² répartis sur deux niveaux souterrains, il offrira plus de 550 places de stationnement. Il comprendra également une esplanade de 12.000 m² aménagée en espaces verts sur le toit du parking, apportant une touche de verdure en plein cœur de la ville.

Le tant attendu Parking Triangle des Hôtels vient d’ouvrir officiellement ses portes, ce samedi 30 novembre. (Casa Baïa)

Le troisième parking «Centre-Ville» sera livré en juin 2025 après dix mois de travaux. Situé stratégiquement à l’intersection de l’avenue des Far, du boulevard Hassan II et de la rue Félix et Max Guedj, il s’étendra sur 13.000 m² et comportera deux niveaux souterrains avec une capacité de 680 places. Comme les autres infrastructures, une aire verte sera aménagée en surface, contribuant à l’embellissement urbain.

Avec ces nouvelles infrastructures, Casablanca entend répondre à la forte demande en stationnement et fluidifier la circulation dans ses artères les plus fréquentées.