Tanger: mise en service imminente du nouveau parking Cervantes

Les travaux de construction du parking souterrain Cervantès, situé à l’entrée de la médina de Tanger, viennent d’être achevés. Cette nouvelle infrastructure, située à proximité du Théâtre Cervantès, sur le site de l’ancien marché emblématique à l’entrée de la médina, vient renforcer l’offre de stationnement dans la ville du Détroit. Les autorités locales prévoient sa mise en service dans les prochains jours.

Selon des sources bien informées, le projet a nécessité un investissement de plus de 50 millions de dirhams. Avec une capacité d’environ 200 places, il figure parmi les parkings les plus importants de Tanger.

Bâti sur trois niveaux, il est équipé d’équipements modernes, notamment un réseau de caméras de surveillance haute définition garantissant la sécurité des véhicules. Des accès ont été spécialement aménagés pour les personnes à besoins spécifiques, et le parking comprend des sanitaires et divers espaces destinés au confort des usagers. Il dispose également d’une esplanade supérieure, donnant sur le marché de Fendeq Chejra et plusieurs commerces dans sa zone.

Grâce à son emplacement stratégique, à proximité du port de Tanger Ville, le parking Cervantès permettra de fluidifier la circulation et d’augmenter la capacité de stationnement dans cette zone particulièrement fréquentée par les véhicules.