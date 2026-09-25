Economie

Casablanca accueille The Bridge 2026, rendez-vous des entrepreneurs et investisseurs, le 17 octobre

Lors de l'édition 2025 de The Bridge, rendez-vous des entrepreneurs et investisseurs.

Casablanca accueillera le samedi 17 octobre 2026 The Bridge, un événement consacré à la mise en relation entre entrepreneurs, startups, investisseurs et acteurs de l’écosystème économique. La rencontre se tiendra au centre de conférences Le Carré d’Or, dans le quartier de l’Oasis.

Par La Rédaction
Le 25/09/2026 à 13h00

Selon le communiqué des organisateurs, l’événement réunira des dirigeants, des décideurs, des fondateurs de startups, des investisseurs et des experts marocains et étrangers. Plus de 50 secteurs professionnels y seront représentés.

Le programme s’étale sur une journée. Il comprend des conférences, des keynotes et des tables rondes. Les débats porteront notamment sur l’intelligence artificielle industrielle, l’industrie 4.0, la fintech, la cybersécurité, la logistique et les chaînes d’approvisionnement, ainsi que sur l’innovation et la transformation technologique.

Lors de l'édition 2025 de The Bridge, rendez-vous des entrepreneurs et investisseurs.

Cette année, les organisateurs introduisent un système intelligent de mise en relation entre participants. Il s’appuie sur leurs profils professionnels et sur leurs objectifs commerciaux et d’investissement. L’événement repose sur trois axes. Il s’agit de développer les réseaux professionnels, de présenter projets, solutions et besoins, puis de traduire les échanges en résultats concrets, qu’il s’agisse d’un nouveau client, d’un partenariat, d’un investissement ou d’un projet.

La journée prévoit aussi des échanges entre jeunes entrepreneurs et profils plus expérimentés. Une cérémonie de clôture distinguera des acteurs ayant contribué au développement de l’écosystème entrepreneurial national. Elle réunira grandes entreprises, startups, investisseurs, institutions financières et commerciales, experts et médias.

Par La Rédaction
Le 25/09/2026 à 13h00
#The Bridge 2026#Entrepreneuriat#Investissement

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