Les écarts de prix entre enseignes atteignent 55 centimes par litre pour le gasoil et 29 centimes pour l’essence, illustrant les fortes disparités tarifaires sur le marché de la distribution des carburants.

Au cœur des préoccupations de la FNPCGS figure une situation qu’elle juge particulièrement préoccupante. Des stations-services achèteraient leurs carburants auprès de leurs fournisseurs à des prix supérieurs à ceux auxquels un concurrent vend directement les mêmes produits aux consommateurs. Une configuration qui place les exploitants concernés dans une position concurrentielle difficile, avec des conséquences directes sur leur clientèle, leur chiffre d’affaires et leurs marges commerciales.

Cette situation est d’autant plus délicate que nombre de stations sont liées aux distributeurs par des contrats d’exclusivité. Elles restent ainsi tenues de s’approvisionner auprès de leur enseigne, sans nécessairement bénéficier de conditions d’achat leur permettant de rivaliser avec les prix affichés par les autres opérateurs. Pour les exploitants, le problème dépasse donc la simple concurrence entre marques. il touche aux conditions mêmes d’exercice de leur activité.

Lire aussi : Carburants à Casablanca: après la baisse de 20 centimes, où faire le plein au meilleur prix ce lundi 16 novembre?

Comme nous le rapportions dans un article précédent, les relevés effectués récemment dans les stations du centre-ville de Casablanca illustrent l’ampleur des écarts tarifaires entre les réseaux. Pour le gasoil, Afriquia affiche le prix le plus bas, à 16,20 dirhams le litre, contre 16,70 dirhams chez Total et Winxo, 16,74 dirhams chez Petromin Oils et 16,75 dirhams chez Shell. L’écart atteint ainsi 55 centimes par litre entre les deux extrêmes.

Sur l’essence également, Afriquia conserve le tarif le plus avantageux, à 14,59 dirhams le litre. À l’autre bout du classement, Shell affiche 14,88 dirhams, tandis que Winxo et Total proposent le litre à 14,83 dirhams. Soit une différence pouvant atteindre 29 centimes par litre.

Le gasoil devient de plus en plus cher par rapport à l'essence, une tendance à rebours des habitudes du marché marocain.

Ces écarts, qui peuvent sembler limités à première vue, prennent une tout autre dimension lorsqu’ils sont rapportés aux volumes écoulés quotidiennement par les stations. Ils peuvent peser sur leur attractivité commerciale, détourner une partie de leur clientèle vers les réseaux les moins chers et réduire davantage des marges déjà soumises à de fortes contraintes.

La situation est particulièrement difficile pour les exploitants qui ne disposent pas d’une latitude suffisante dans leurs conditions d’approvisionnement. Lorsque le prix de vente d’un concurrent devient inférieur au prix auquel ils achètent eux-mêmes le carburant, leur capacité à s’aligner est mécaniquement compromise. Baisser leurs tarifs reviendrait alors à vendre avec une marge négative, voire à subir des pertes sur chaque litre écoulé.

La Fédération interpelle le Conseil de la concurrence

Face à ces déséquilibres, la Fédération appelle les sociétés pétrolières à revoir leurs conditions de vente et leurs politiques commerciales afin de garantir davantage de transparence et d’équité dans les relations contractuelles. Elle demande également l’ouverture d’un dialogue sur les conséquences des clauses d’exclusivité et leurs effets sur la liberté de concurrence des exploitants.

L’organisation tient toutefois à préciser que sa démarche ne vise ni à remettre en cause la liberté des distributeurs de fixer leurs prix, ni à imposer une harmonisation tarifaire. Elle réclame plutôt des conditions commerciales équilibrées, permettant aux stations de respecter leurs engagements contractuels tout en conservant une capacité réelle à affronter la concurrence.

La Fédération sollicite par ailleurs l’intervention du Conseil de la concurrence et des autorités compétentes pour examiner ces pratiques au regard de la loi 104.12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, notamment sous l’angle d’un éventuel abus de dépendance économique, lorsque les conditions légales sont réunies.

La Fédération prévient que l’absence de réponse à ces difficultés pourrait accentuer les pertes, fragiliser les investissements et menacer l’emploi dans le secteur. Son avertissement intervient dans un contexte où les écarts de prix entre enseignes deviennent particulièrement visibles et où la compétitivité tarifaire pèse de plus en plus lourd dans les choix des automobilistes.