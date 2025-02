Café: le prix à l’importation s’est renchéri de plus de 38% à fin novembre 2024

Des tasses et des graines de café. (Photo d'illustration)

Le prix à l’importation du café s’est emballé au cours de l’année dernière, en raison de la montée des cours internationaux de ce produit. Il s’est, en effet, situé à 43,78 dirhams (DH) le kilogramme au prix CAF (prix de la marchandise livrée à quai dans le port ou autre point d’entrée du pays importateur) au terme des onze premiers mois de 2024, contre 31,68 DH un an plus tôt, soit une hausse de 38,19%, indique l’Association marocaine des industriels du thé et du café (AMITC), qui s’est basée sur les chiffres de l’Office des changes.

Les importations marocaines du café (torréfié et non torréfié) ont, en fait, atteint un volume de 51.191 tonnes pour une valeur de 2,27 milliards de DH à fin novembre 2024, contre 44.580 tonnes pour une valeur de 1,41 milliard de DH un an auparavant.

Ces importations proviennent de divers pays, selon l’AMITC. Il s’agit notamment, pour le café non torréfié, du Brésil, Colombie, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Guinée, Indonésie, Éthiopie, Madagascar, Ouganda, Tanzanie, Togo, Vietnam et, pour le café torréfié, d’Espagne, Italie, France et Pays-Bas.

L’année 2024 a enregistré des niveaux historiques des prix du café vert (non torréfié) et cette tendance se poursuit actuellement. Ainsi, en novembre 2024, le prix de référence de l’Arabica a atteint environ 6.700 dollars la tonne sur l’Intercontinental Exchange, marquant ainsi son niveau le plus élevé depuis l’année 1997.

Pour Robusta, le prix indicatif composite a atteint environ 4.250 dollars la tonne en avril 2024, soit le niveau le plus élevé depuis 45 ans. Ce trend s’est poursuivi par la suite, faisant passer le prix à plus de 5.000 dollars la tonne. Toutefois, les cafés hésitent à répercuter ce renchérissement des prix sur les consommateurs de peur de perdre leur clientèle.

Pas d’accalmie des prix à l’horizon

Cette hausse spectaculaire des cours internationaux du café peut s’expliquer par une combinaison de divers facteurs (économiques, climatiques et géopolitiques) qui impactent très lourdement l’offre et la demande de cette denrée alimentaire, note l’AMITC. Ainsi, la baisse de la production du café, notamment dans des pays comme le Brésil et le Vietnam, est due essentiellement aux aléas climatiques (sécheresse, inondations…).

De plus, cette hausse s’inscrit dans un contexte global de l’inflation des matières premières, ajoute-t-elle. Elle est aussi alimentée par l’impact du coût des divers accessoires et emballages utilisés par les industriels torréfacteurs pour le conditionnement du café avant commercialisation, poursuit-elle.

L’inversement de tendance ne se profile pas à l’horizon, estime cette association professionnelle qui évoque un contexte géopolitique très incertain.