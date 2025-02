Pouvoir d’achat: voici les prix des légumineuses et des épices à Casablanca

À quelques semaines du ramadan, période de forte consommation, le marché de légumineuses de Casablanca est bien calme. Plusieurs commerçants, sondés par Le360, observent une affluence encore timide, signe que les consommateurs hésitent à remplir leurs paniers.

«Pour l’instant, il y a peu de clients et les ventes sont modestes, surtout pour les pois chiches et les lentilles», confie un marchand. Pourtant, les prix n’ont pas connu de grandes variations. «Les pois chiches sont vendus entre 14 et 25 dirhams le kilo, les haricots à 20 dirhams, les lentilles importées sont à 16 dirhams et entre 25 et 37 dirhams pour le local», détaille-t-il.

Même constat du côté des épices. «Le cumin oscille entre 80 et 100 dirhams le kilo et atteint même 160 dirhams pour la version locale. Le curcuma se vend à 50 dirhams et le gingembre à 80 dirhams», explique un autre vendeur.

Au marché de gros des céréales et des légumineuses de Casablanca. (A.Gadrouz/Le360)

Si ces prix semblent relativement stables, ils restent élevés au regard du pouvoir d’achat des ménages. «Ce sont les mêmes tarifs que l’année dernière, avec de légères augmentations, mais rien d’excessif. Pour ma part, je ne suis pas déçue», nuance une cliente venue faire ses courses.

L’approche du ramadan pourrait toutefois modifier la tendance. Traditionnellement, la demande explose à mesure que le mois sacré se rapproche, entraînant souvent une hausse des prix de dernière minute. Reste à voir si les consommateurs, déjà prudents face à l’inflation, maintiendront cette retenue ou si le marché connaîtra un sursaut dans les jours à venir.