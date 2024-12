Fès: comment la hausse des prix impacte la consommation de légumineuses en hiver

Les prix des légumineuses, qui connaissent habituellement une forte demande durant la saison hivernale, continuent de grimper sur le marché marocain. Cette hausse s’explique par l’augmentation constante des prix sur le marché international, marqué par des fluctuations quotidiennes.

Au marché de gros des céréales et légumineuses de Fès, les prix affichent une légère augmentation de 2 à 3 dirhams pour la plupart des produits par rapport à la même période de l’année précédente. Cependant, la demande reste «raisonnable», selon les professionnels, avec une offre variée et des produits de différentes qualités.

«Plus de 80 % des légumineuses présentes sur nos marchés sont importées du Canada, de l’Australie, de la Turquie et de l’Égypte», explique Mohamed Sbaii, vendeur au marché. Parmi les produits phares, il cite les lentilles canadiennes (15 à 18 dirhams/kg), le riz jaune et les fèves égyptiennes, très appréciés des consommateurs marocains. Cependant, les frais douaniers élevés, notamment pour le riz, constituent un obstacle. «Ces coûts pèsent lourdement sur les consommateurs», déplore-t-il, appelant le ministère de l’Agriculture à alléger ces charges pour préserver le pouvoir d’achat des citoyens.

Les haricots blancs se vendent entre 17 et 20 dirhams le kilo, tandis que les pois chiches locaux varient entre 20 et 22 dirhams/kg selon leur qualité. «C’est un produit populaire mais qui subit également des coûts élevés», note-t-il.

«À ce jour, 3.500 hectares de légumineuses ont été cultivés dans le cadre d’un programme visant 23.000 hectares pour cette saison», indique Bouchra El Mehdi, responsable à la direction provinciale de l’Agriculture, soulignant l’impact positif des récentes précipitations sur l’activité agricole.

La région de Fès-Meknès se distingue par son climat diversifié, ses terres fertiles et ses importantes ressources en eau souterraine et de surface. Ces atouts en font un cadre idéal pour l’investissement et le développement de divers secteurs agricoles. La région est aujourd’hui le troisième bassin de production agricole à l’échelle nationale, avec une superficie cultivable de 1,3 million d’hectares, dont 15% sont irrigués. Elle bénéficie également d’une dynamique industrielle et agricole notable, notamment dans les filières du lait, de l’olivier et des céréales.