Busway Rabat-Salé-Téméra: 192 millions de DH pour l’étude et le suivi du chantier

La Société de développement local (SDL) Rabat Région Mobilité vient de lancer une nouvelle consultation pour le choix d’un prestataire qui aura pour mission de mener l’étude et d’assurer le suivi du chantier du futur Busway de l’agglomération Rabat-Salé-Témara. Le coût des prestations liées à ce marché est estimé à 192 millions de dirhams.

L’annonce intervient deux jours après le lancement de l’appel d’offres relatif à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, pour un montant de 53 millions de dirhams.

Long de 48,3 kilomètres, le Busway de Rabat-Salé-Témara sera structuré en quatre lignes d’exploitation désignées BHNS1, BHNS2, BHNS3 et BHNS4.

Détail des quatre lignes d’exploitation du Busway de Rabat-Salé-Témara.

La ligne BHNS 1 (9 km) relie le terminus de la Ligne 1 du tramway situé à Madinat Al Irfane à Témara, en traversant les quartiers de Hay Riad à Rabat et de Guich et Oulad Mtaa à Témara. Son tracé emprunte des axes majeurs comme les avenues Allal El Fassi, AbdelKarim Khatib, Al Haour et Abderrahim Bouabid à Rabat, ainsi que les avenues Oudayas, Mohammed Hayani et Mohammed V à Témara.

La ligne BHNS 2 (10,8 km) relie quant à elle Témara au quartier Yaacoub Al Mansour à Rabat. Elle emprunte un tronc commun de 4,9 km avec la ligne BHNS1, reliant le terminus de Témara (avenue Allal Ben Abdellah) à Hay Riad à Rabat, précisément au carrefour des avenues Bouabid et Ettarfa.

De son côté, la ligne BHNS 3 (10 km) relie les arrondissements Youssoufia et Yaacoub Al Mansour à Rabat. Elle traverse des quartiers résidentiels dynamiques et très denses tels que Hay Nahda, Takkadoum et El Youssoufia. Son tracé emprunte des axes stratégiques, notamment les avenues Ahmed Reda Guedira, Mohammed Belhassan Ouazzani et Al Haouz.

Enfin, la ligne BHNS 4 (18,5 km) relie l’arrondissement de Laayayda au pôle de Technopolis, intégrant cet arrondissement au tissu urbain de l’agglomération et favorisant l’interconnexion et l’inclusion de ses habitants. Elle dessert notamment le pôle universitaire de Salé et la zone en développement Technopolis avec ses multiples équipements (université internationale de Rabat, futur hôpital universitaire de l’UIR, Université Mohammed 6).

En plus des ouvrages d’art prévus dans le cadre du projet BHNS, des trémies et ouvrages d’art sont programmés par les communes et les autres acteurs intervenant dans l’espace public dans le cadre de leurs programmes d’investissement respectifs. À titre non limitatif, il est prévu un ouvrage d’art au niveau de l’avenue des FAR à Rabat pour franchir la voie ferrée et l’avenue Hassan II. D’autres ouvrages en interface avec le réseau du BHNS sont aussi programmés au niveau des communes.