L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) met en garde le public contre les groupes WhatsApp dénommés «Alliance Décisive YEM» et contre la plateforme dite «Dirovex». Selon le régulateur, ni les uns ni l’autre ne disposent d’une quelconque autorisation pour exercer une activité en lien avec le marché des capitaux marocain.

L’Autorité appelle, dans un communiqué publié ce jeudi 19 novembre, les épargnants à la plus grande vigilance et à ne donner aucune suite aux sollicitations de ces personnes et entités.

Cette mise en garde s’inscrit dans le prolongement de précédentes alertes. Dans le cadre de sa mission de protection de l’épargne investie en instruments financiers, l’AMMC indique avoir reçu plusieurs signalements concernant ces groupes et cette prétendue plateforme d’investissement.

Le régulateur précise que la plateforme et les groupes visés, ainsi que leurs administrateurs et animateurs, ne disposent d’aucune autorisation ou habilitation de sa part. Ils n’entretiennent par ailleurs aucune relation avec elle.

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L’AMMC rappelle également que les transactions sur les valeurs cotées à la Bourse de Casablanca, y compris les transactions de blocs, ne peuvent être réalisées que par l’intermédiaire de sociétés de bourse agréées.

D’après les éléments portés à la connaissance de l’Autorité par les auteurs des signalements, les groupes «Alliance Décisive YEM» sont souvent présentés comme des «clubs d’investisseurs VIP» ou des canaux de «signaux de trading gratuits».

Ils diffusent des analyses et des recommandations sur des valeurs cotées sur le marché boursier casablancais et proposent des formations présentées comme gratuites. L’objectif, selon l’AMMC, est de gagner la confiance de leurs membres. Dans un second temps, ces derniers sont incités à ouvrir un compte sur la plateforme «Dirovex» et à y verser des fonds par virements bancaires.

Les fonds seraient destinés à de prétendues opérations sur le marché de blocs, présentées comme portant sur des titres cotés acquis avec une décote importante et assurant des gains «sans risque». L’AMMC qualifie ces opérations de fictives et souligne qu’elles ne respectent pas les mécanismes de fonctionnement du marché boursier.

Recrutement rémunéré, usurpations d’identité…

La plateforme utilise en outre frauduleusement l’identité visuelle de l’AMMC, ainsi que celle d’autres autorités publiques. Le but est de conférer une apparence de légitimité à ses offres et d’induire le public en erreur.

Les membres de ces groupes sont également incités, moyennant récompenses, à recruter de nouveaux participants. L’AMMC a par ailleurs observé, sur les réseaux sociaux, la diffusion de publications qui font la promotion de ces groupes ou de groupes similaires. Ces publications usurpent l’identité de personnalités publiques et de sociétés connues afin d’inciter le public à les rejoindre.

Face à ces pratiques, le régulateur recommande de se méfier des groupes WhatsApp qui présentent des offres d’investissement alléchantes en Bourse, et des publicités mettant en scène des personnalités publiques ou des sociétés connues pour promouvoir un placement. Il déconseille aussi de partager ses données personnelles ou bancaires à la suite d’un démarchage sur les réseaux sociaux ou les groupes de messagerie privée.

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L’Autorité demande de ne procéder à aucun versement ou virement vers une plateforme avant d’avoir vérifié qu’elle est dûment autorisée. Elle invite à se méfier de toute promesse de rendement élevé ou garanti, ainsi que de toute offre d’acquisition de titres cotés à un prix décoté, en dehors des opérations visées par l’AMMC. Elle recommande aussi de s’assurer de l’authenticité des documents et visuels présentés comme émanant d’une autorité (logo, cachets, certificats) et de la contacter en cas de doute. Enfin, toute entité proposant des services d’intermédiation ou de conseil en investissement financier doit être vérifiée. Les listes des intervenants et entités régulés par l’AMMC sont consultables sur www.ammc.ma.

L’AMMC rappelle ses précédentes mises en garde, notamment son communiqué du 22 décembre 2025, relatif au conseil en investissement non autorisé et aux plateformes de trading frauduleuses, et celui du 16 septembre 2026, relatif aux escroqueries à l’investissement financier. Elle précise que les faits susceptibles de constituer des infractions pénales relèvent des autorités judiciaires compétentes, et invite les victimes, ou toute personne ayant des soupçons, à déposer plainte auprès des autorités compétentes.