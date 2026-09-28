Batteries: Gotion et Volkswagen lancent une nouvelle coentreprise à Kénitra

Lors de la signature de la convention d'investissement stratégique entre le groupe sino-européen Gotion High-Tech et l’Etat marocain, le 6 juin 2024 à Rabat.

Le projet représente un investissement d’environ 480 millions d’euros et prévoit une capacité de production pouvant atteindre 100.000 tonnes de matériaux cathodiques par an. Gotion détiendra 51% de la nouvelle entité, tandis que PowerCo en contrôlera 49%.

L’unité de Kénitra doit notamment approvisionner les deux autres projets développés dans le cadre du nouvel accord entre les deux groupes, en Espagne et en Slovaquie. Le site marocain s’inscrit ainsi dans une chaîne d’approvisionnement intégrée destinée au marché européen des batteries.

Au total, Gotion et Volkswagen prévoient de créer trois coentreprises à Valence, en Espagne, à Šurany, en Slovaquie, et à Kénitra au Maroc. L’investissement global annoncé pour ces trois projets s’élève à environ 3,22 milliards d’euros, dont près de 480 millions d’euros pour le projet marocain.

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À Kénitra, le projet vient compléter l’implantation industrielle de Gotion dans le Royaume. Le groupe développe déjà, dans la zone franche de Kénitra, un important projet de production de batteries, dont le déploiement est prévu en plusieurs phases. Le site marocain est appelé à jouer un rôle dans l’approvisionnement de la chaîne européenne des batteries, en particulier pour les technologies LFP.

Le montage traduit ainsi un approfondissement de la relation entre les deux groupes. Volkswagen, qui était déjà un actionnaire majeur de Gotion au niveau du groupe chinois et qui avait été présenté comme actionnaire de référence de son implantation marocaine, devient désormais partenaire industriel direct de plusieurs actifs de Gotion, dont le projet de matériaux cathodiques à Kénitra.

Cette évolution intervient alors que la gigafactory marocaine est entrée dans une phase opérationnelle avancée. Selon les dernières informations communiquées par Gotion, la première ligne de production de cellules doit démarrer en octobre 2026, suivie d’une deuxième en novembre.