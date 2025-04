Baisse inégale de l’inflation

L’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré une baisse de 0,3% en mars 2025, selon les dernières données du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relayées par le quotidien L’Économiste. Ce recul survient alors que le pays connaît une reprise économique significative, avec une croissance du PIB estimée à 4,2% pour le premier trimestre, soutenue par la dynamique des services marchands, des industries extractives et du secteur de la construction.

Cette reprise se reflète également dans la consommation des ménages, en hausse de 4,5%. Les réformes, telles que la revalorisation des salaires et la baisse de l’impôt sur le revenu, ont stimulé cette tendance. De plus, Bank Al-Maghrib a continué d’assouplir sa politique monétaire, abaissant son taux directeur à 2,25%, ce qui a contribué à la détente des taux sur les marchés financiers et à un regain d’activité boursière.

La baisse de l’IPC en mars est principalement due à la réduction de 0,7% des prix des produits alimentaires. Parmi les baisses les plus significatives, on note une diminution des prix des viandes (-4,7 %), des produits laitiers et œufs (-2%) ainsi que des huiles et graisses (-1,4%). Toutefois, cette détente globale masque des hausses persistantes sur certains segments. Les prix des légumes, par exemple, ont bondi de 4,9%, tandis que ceux des fruits ont augmenté de 1,7%. Ces variations soulignent la volatilité des prix des produits frais, particulièrement sensibles aux aléas climatiques.

Les prix des produits non alimentaires sont restés relativement stables, ajoute L’Économiste. Le secteur des carburants, en particulier, a continué sa baisse (1,8%), soutenue par la détente des prix internationaux de l’énergie. Le transport a également reculé de 0,6%, contribuant à l’inflexion de l’inflation, bien que d’autres sous-catégories dans ce domaine restent globalement peu dynamiques.

Sur un an, l’inflation globale reste en hausse de 1,6%, principalement en raison de l’augmentation des prix alimentaires (+2,2%) et des services non alimentaires (+1,1%). Parmi les hausses notables, les restaurants et hôtels enregistrent une progression de 3,9%, tandis que l’indice du logement affiche une hausse de 3,7%. En revanche, le transport poursuit sa tendance baissière, avec une baisse de 2,4%, prolongée depuis la fin de l’année 2023.

L’inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatils et administrés, a également connu un recul en mars, avec une baisse de 0,6%. Sur un an, cette mesure indique une hausse modérée de 1,5%, confirmant une atténuation des tensions sur les prix des biens manufacturés et des services. Cela traduit un environnement économique désinflationniste, susceptible de perdurer sur le plan structurel.

Les disparités territoriales dans l’évolution des prix sont frappantes, note le quotidien. La baisse de l’IPC a été particulièrement marquée dans des régions comme Guelmim (-1,8 %), Laâyoune (-1,5 %) et Dakhla (-1,1%), tandis que certaines villes, telles que Kénitra et Al Hoceïma, ont connu des hausses notables de 0,9%. Ces écarts reflètent des différences dans l’approvisionnement, les structures de consommation et la pression sur les marchés locaux, soulignant la complexité de l’évolution des prix à l’échelle nationale.