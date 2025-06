Automobile: le groupe allemand Benteler pose ses valises à Kénitra

Le groupe Benteler a officiellement lancé lundi, la construction de sa future usine à Kénitra, marquant ainsi une nouvelle étape dans le développement de l’industrie automobile marocaine.

La cérémonie de pose de la première pierre s’est tenue en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et de Matthias Siemer, président de Benteler Automotive Components Europe, indique le magazine Finances News Hebdo.

Implantée dans la Zone Franche Atlantique de Kénitra, cette nouvelle unité de production mobilisera un investissement initial de plusieurs dizaines de millions d’euros.

L’entrée en service est prévue pour 2026. À terme, le site devrait générer plus de 300 emplois directs et dynamiser un important tissu d’emplois indirects à travers la chaîne de valeur locale.

«Nous nous réjouissons de la décision de Benteler d’investir dans notre pays», a déclaré Ryad Mezzour, saluant une initiative qui «renforce la dynamique de notre écosystème automobile, soutenue par une main-d’œuvre qualifiée et une offre industrielle compétitive».

Le ministre a également souligné que ce projet confirme le positionnement du Royaume en tant que «plateforme industrielle et technologique majeure», de plus en plus prisée par les grands groupes internationaux, a-t-on lu.

Pour sa part, Matthias Siemer a mis en avant les atouts du Royaume.

«Le Maroc nous offre des avantages géographiques majeurs. C’est un pays moderne, doté d’infrastructures logistiques performantes et d’une industrie automobile robuste».

Il a également salué l’engagement du Maroc en matière de durabilité, citant la forte part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national, en phase avec les ambitions climatiques du groupe.

La future installation, d’une superficie bâtie d’environ 17.000 m² sur un terrain de 50.000 m², fabriquera divers composants pour l’industrie automobile: pare-chocs avant et arrière, essieux arrière à poutre de torsion, barres de renfort de collision et bras de suspension.

Ces pièces seront destinées à un grand constructeur automobile international.

Dotée d’équipements de pointe, notamment une presse de 3.200 tonnes, des systèmes de soudage avancés, un laser 3D et un dispositif de revêtement par immersion cathodique (CDP), l’usine incarne la nouvelle génération de sites industriels automatisés.

Benteler prévoit d’y déployer son programme SMART FACTORIES, intégrant des solutions de l’Industrie 4.0 telles que le Big Data, l’analytique avancée et une plateforme intelligente de gestion de la production.

«L’usine de Kénitra sera intelligente dès le départ», précise Nissrine Braimi, directrice de ligne client chez Benteler, citée par Finances News Hebdo.

«Elle associera technologies modernes et équipes qualifiées pour garantir performance, qualité et compétitivité».

Située à proximité immédiate des grands axes logistiques, notamment l’autoroute et le port de Tanger-Med, l’usine permettra à Benteler de produire au plus près de ses clients.

Une stratégie d’ancrage local qui vise à optimiser les coûts, réduire les délais de livraison et renforcer la réactivité face aux évolutions du marché.