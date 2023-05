Attijariwafa bank, 1ère entreprise en Afrique du Nord en valeur marchande, selon African Business

Attijariwafa bank est la première entreprise en Afrique du Nord avec une capitalisation boursière de 8,3 milliards de dollars. C’est ce que révèle le magazine African Business, basé à Londres, dans son classement annuel des 250 meilleures entreprises d’Afrique, à la date du 31 mars 2023, en termes de valeur marchande. Le groupe bancaire marocain devance Maroc Telecom, valorisée à 7,3 milliards de dollars, et la banque égyptienne Commercial International Bank, estimée à 4,9 milliards de dollars.

Il est à signaler que classement établi par African Business exclut les entreprises qui ne sont pas cotées sur une bourse africaine, ainsi que celles «qui ont un héritage et des racines africaines, mais qui ne réalisent pas au moins 50% de leurs revenus en Afrique».

Le Maroc, dominant en Afrique du Nord

Attijariwafa bank progresse également dans le classement continental, en passant de la 19ème en 2022 à la 14ème place cette année. Et d’après la publication, le groupe pourrait même faire mieux. «Avec ses fondations en tant que plus grande banque de l’économie marocaine en croissance constante, et ses opérations en progression dans le reste du continent, Attijariwafa bank a le potentiel de rivaliser avec les quatre grandes banques sud-africaines de notre tableau au cours des deux prochaines années», indique le rapport.

Entreprises marocaines présentes dans le Top 10 en Afrique du Nord

Entreprises Valeur boursière (en dollars) Rang en Afrique du Nord Classement continental Attijariwafa bank 8,3 milliards 1ère 14ème Maroc Telecom 7,3 milliards 2ème 19ème Banque Centrale Populaire 4,5 milliards 4ème 31ème Bank of Africa 3,3 milliards 5ème 40ème Lafarge Holcim Maroc 3,1 milliards 6ème 43ème Managem 2,4 milliards 7ème 51ème Taqa Morocco 2,2 milliards 8ème 56ème Ciments du Maroc 1,6 milliards 10ème 66ème

Source: African Business.

Globalement, le Maroc domine le classement en Afrique du Nord, avec 13 entreprises marocaines dans le Top 20 régional. On y retrouve notamment la Banque Centrale Populaire, 4ème avec une valeur de 4,5 milliards de dollars, Bank of Africa (5ème, 3,3 milliards de dollars), Lafarge Holcim Maroc (6ème, 3,1 milliards de dollars), Managem (7ème, 2,4 milliards de dollars), Taqa Morocco (8ème, 2,2 milliards de dollars) et Ciments du Maroc (10ème, 1,6 milliards de dollars).

D’après les auteurs du rapport, l’Afrique du Nord est la deuxième région la plus importante de cette enquête, «avec 70 entrants et 14,3 % de la valeur totale du marché. Cela représente une progression de trois places par rapport au classement de l’an dernier».

Lire aussi : Attijariwafa bank, 1ère banque au Maroc et en Afrique du Nord en termes de valeur marchande, selon Forbes

Au niveau continental, c’est l’entreprise sud-africaine Naspers qui caracole en tête, avec une capitalisation boursière de 80,8 milliards de dollars, suivie de deux banques sud-africaines, FirstRand (19,9 milliards de dollars) et Standard Bank Group (16,3 milliards de dollars). L’Afrique du Sud domine de la tête et des épaules le classement en Afrique, en plaçant 15 entreprises dans le Top 20, et 8 dans le Top 10.