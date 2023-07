Assemblées de la Banque mondiale et du FMI: Nadia Fettah rencontre les représentations diplomatiques au Maroc

Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances, lors de la rencontre avec les représentations diplomatiques au Maroc, le mardi 18 juillet 2023, en préparation des Assemblées annuelles de la banque mondiale et du FMI à Marrakech.

Tenue en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, cette rencontre avait pour objet d’informer les représentations diplomatiques sur le dispositif logistique mis en place par le Maroc pour accueillir les participants à ces assemblées, indique dans un communiqué le ministère de l’Économie et des Finances.

Dans son intervention, Nadia Fettah Alaoui a réitéré la fierté du Maroc d’accueillir cette manifestation et a rappelé le positionnement du pays en tant que carrefour entre l’Afrique, l’Europe et le reste du monde, et en tant que terre de dialogue et d’accueil de grands rendez-vous internationaux.

Dans le cadre des préparatifs aux Assemblées Annuelles de la BM et du FMI prévues à Marrakech en octobre 2023, une rencontre avec les représentations diplomatiques au Maroc à ce sujet a été organisé la matinée du 18 Juillet 2023 à Rabat.

Plus de détails : https://t.co/1phXNfZirA pic.twitter.com/uPLCuBgwWH — Ministère de l'Economie et des Finances (@financesmaroc) July 18, 2023

Dans ce cadre, la ministre a insisté sur la mobilisation de toutes les parties prenantes pour garantir la pleine réussite à cet événement qui marque le retour des Assemblées annuelles de la BM et du FMI en Afrique après 50 ans.

Nadia Fettah Alaoui a également mis l’accent sur l’importance des débats qui auront lieu au cours de ces rencontres, dans un contexte international où il est plus que jamais nécessaire de renforcer la coopération, et a souligné la contribution du Maroc dans ces échanges sur de nombreux sujets économiques, environnementaux et sociaux.

Lire aussi : Pour la Directrice générale du FMI, le Maroc est un exemple «brillant» du plus grand potentiel de l’Afrique

Ce rendez-vous, auquel a pris part également l’ambassadeur directeur du protocole au ministère des Affaires étrangères, s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres prévues pour informer et engager les différentes parties prenantes autour de ces Assemblées.

Il est à signaler qu’environ 14.000 participants de haut niveau sont attendus pour ces Assemblées, dont les ministres de l’Économie et des Finances et les Gouverneurs de Banques centrales des 189 pays membres des deux institutions internationales, ainsi que des représentants de la société civile, du secteur privé, des médias internationaux et du monde académique.