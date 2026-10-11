Armement: le canadien Inkas négocie l’implantation d’une usine de blindés et de drones au Maroc

Le fabricant canadien Inkas Aerospace & Defense est en négociation avancée avec les autorités marocaines pour l’implantation au Maroc d’une usine de production de véhicules blindés et de drones. C’est ce qu’a affirmé Moises Amselem Elbaz, représentant de l’entreprise au Maroc, dans une déclaration pour Le360, lors du Marrakech Air Show 2026, qui s’est tenu du 7 au 10 octobre sur la base aérienne des Forces Royales Air dans la ville ocre.

Concernant le calendrier, le représentant ne donne pas de date. Il dit seulement espérer de bonnes nouvelles très prochainement, sans préciser l’échéance d’une éventuelle décision.

Le montant de l’investissement n’est pas arrêté de façon précise. Moises Amselem Elbaz parle d’un montant «très important» et avance une fourchette large: une usine de ce type doit, dit-il, démarrer à 50 millions de dirhams et peut atteindre 300 à 400 millions de dirhams. L’enveloppe finale dépendra ainsi de l’ampleur du projet retenu. Concernant la localisation, le représentant d’Inkas indique que le site se situerait «sûrement» près de Casablanca, sans préciser l’emplacement exact.

Par ailleurs, la société a présenté sur son stand deux véhicules militaires: le M1 MRAP, lancé en 2025, ainsi que le MLTV, lancé en 2026. Le M1 MRAP est un véhicule résistant aux mines et protégé contre les embuscades, conçu pour les environnements à haut niveau de menace et configurable pour le transport de troupes, le commandement, la reconnaissance, l’évacuation médicale ou la protection de convois. Ce véhicule blindé est doté d’un système antidrones, qui est la principale nouveauté dévoilée à l’occasion du salon, révèle Moises Amselem Elbaz.

Le MLTV est, quant à lui, un véhicule tactique léger modulaire, adaptable au transport protégé, à la patrouille, à la reconnaissance, à l’intervention rapide, au commandement et à l’évacuation médicale.

Le canadien Inkas a présenté deux véhicules blindés au Marrakech Air Show 2026. (A.Et-Tahiry/Le360).

Inkas Aerospace & Defense a présenté également l’Anuri UAV, un intercepteur modulaire guidé par intelligence artificielle, destiné à contrer les drones FPV, les UAV commerciaux modifiés et d’autres menaces à basse altitude visant les forces militaires, les sites stratégiques et les infrastructures critiques.

Inkas Aerospace & Defense a présenté par ailleurs pour la première fois dans la région MENA son écosystème de sécurité intérieure, à l’occasion du Marrakech Air Show 2026. Un élément central de cet écosystème est API-PNR, qui permet aux autorités habilitées de recevoir et d’évaluer les renseignements préalables sur les voyageurs et les données des dossiers passagers avant leur arrivée, afin d’identifier plus tôt les risques et de mieux allouer les ressources de sécurité aux frontières.

Heureux d’avoir assisté à la signature d’un protocole d’entente entre @inkasvehicles et #MEDZ au #MarrakechAirShow2026.

Une étape importante pour renforcer les partenariats, l’innovation et l’investissement entre le #Canada et le #Maroc.

Félicitations aux équipes impliquées! pic.twitter.com/phq2YBKyyC — Canada au Maroc (@AmbCanMaroc) October 9, 2026

Par ailleurs, un mémorandum d’entente (MoU) a été signé lors du Marrakech Air Show 2026 entre le groupe canadien INKAS et MEDZ, filiale du groupe CDG spécialisée dans l’aménagement et la gestion de parcs d’activités dans les secteurs de l’industrie et de l’offshoring.

Selon l’ambassade du Canada au Maroc, cet accord s’inscrit dans la stratégie canadienne visant à renforcer la résilience et à diversifier les chaînes d’approvisionnement dans les secteurs stratégiques, notamment à travers le lancement de l’Agence de l’investissement pour la défense.

L’ambassade souligne également que cette signature témoigne du dynamisme des relations économiques et technologiques entre le Canada et le Maroc, ainsi que du potentiel de collaboration entre leurs écosystèmes industriels respectifs.

Elle illustre enfin le rôle du secteur privé dans le développement de partenariats durables, le transfert d’expertise, l’innovation et le renforcement des liens économiques entre les deux pays.