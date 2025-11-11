Anti-gaspi: Kool&Save, l’application qui s’attaque au gaspillage alimentaire

En 2024, le gaspillage alimentaire des foyers marocains a atteint 4,3 millions de tonnes selon le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). C’est face à ce constat alarmant qu’intervient Kool&Save, une application mobile marocaine imaginée pour offrir une seconde vie aux produits encore consommables. À travers une interface simple et fluide, cette solution numérique permet aux commerçants de partager des paniers d’invendus, que les clients peuvent réserver à –50 %, –66 % ou –70 % et récupérer en magasin.

Chaque panier correspond à un sac Kraft opaque préparé par le commerçant, contenant les invendus du jour ou du lendemain matin. Le client ne connaît pas le contenu exact du panier, mais il peut choisir selon deux filtres: le type de commerce (boulangerie, épicerie, boucherie, poissonnerie, fleuriste) et le type de repas (petit-déjeuner, repas familial, dessert, snack) dans l’objectif de rendre la lutte contre le gaspillage simple, utile et accessible.

Une solution à triple impact

Kool&Save agit à la croisée de trois dimensions: environnementale, économique et sociale. Elle contribue à réduire le gaspillage alimentaire, soutient les revenus des commerçants de proximité et permet aux familles marocaines d’accéder à des repas variés à petits prix. «Chaque panier anti-gaspi raconte une belle histoire: celle d’un commerçant qui ne jette plus, d’une famille qui découvre de bons produits à petit prix et d’un geste concret pour la planète», déclare Inass Jamal El Arab, fondatrice du projet.

Diplômée de Grenoble INP en ingénierie de la supply chain, Inass Jamal El Arab a d’abord fait carrière dans l’industrie avant de se consacrer à l’entrepreneuriat à impact. «Après plusieurs années dans l’industrie, j’ai voulu mettre mes compétences techniques, notamment en supply chain et en optimisation, au service d’un projet à impact positif pour le Maroc», explique-t-elle.

Cette aventure entrepreneuriale est née d’un choix ambitieux, celui d’apprendre à développer elle-même ses applications. «À l’époque, j’avais deux choix: attendre d’avoir un budget conséquent ou apprendre à créer mes applications moi-même. J’ai choisi la deuxième voie», précise-t-elle. Elle est aujourd’hui développeuse d’applications depuis quatre ans.

Entièrement conçue au Maroc, l’application Kool&Save sera disponible sur iOS et Android avec un site web officiel (www.koolsave.ma). Elle intègre deux interfaces complémentaires, l’une dédiée aux commerçants et l’autre aux clients. La première permet de créer rapidement des paniers et de générer un QR code pour le retrait du panier et le suivi des ventes. La seconde offre géolocalisation, filtres intelligents, réservation et QR code de récupération. «Kool&Save, c’est avant tout une aventure humaine, construite avec du no-code, beaucoup de bonne volonté et un véritable investissement personnel en temps, en énergie et en ressources», ajoute-t-elle.

Interface du site Kool&Save.

«Pour l’instant, je suis seule sur le projet, avec le soutien de mes proches qui croient beaucoup en Kool&Save. Le financement est entièrement personnel, issu de mes économies en tant qu’ingénieure dans l’industrie», confie-t-elle.

Elle a par ailleurs créé Kool&Dev, une structure dédiée au no-code au Maroc, à travers laquelle elle développe des applications pour d’autres porteurs de projets. Cette activité permettra de financer partiellement Kool&Save. «Je commence à échanger avec certains acteurs marocains pour identifier les aides et synergies possibles autour de projets à impact social et environnemental», partage-t-elle.

Le modèle économique repose sur une commission de 7% par panier vendu, un taux bien plus accessible que celui des grandes plateformes. «Dans un scénario prudent, avec environ 500 commerçants actifs à Casablanca, cela représenterait près de 760.000 dirhams de chiffre d’affaires annuel, pour une marge nette autour de 70%. C’est donc un modèle rentable dès la première année, mais qui reste équitable pour les commerçants partenaires», précise l’entrepreneuse.

Une vision à long terme

La société Kool&Ktased, structure porteuse du projet, a déjà été officiellement créée au Maroc, avec l’ensemble des démarches administratives finalisées. L’application est actuellement en phase de test sur Google Play et TestFlight, avec intégration des premiers commerçants pilotes.

Le lancement officiel est prévu pour le premier trimestre 2026. Cette première année sera consacrée à éduquer le marché, ajuster le modèle et bâtir la confiance entre commerçants et utilisateurs. «Et si tout avance comme prévu, l’expansion vers d’autres villes du Maroc pourrait suivre fin 2026 ou début 2027», conclut la fondatrice.