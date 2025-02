Aéroports: cinq ans pour passer du simple au double

Baptisée «Aéroports 2030», la stratégie aéroportuaire du Maroc prépare le secteur aérien aux défis majeurs des prochaines années.

Avec pour objectif de doubler la capacité des aéroports marocains d’ici 2030, cette stratégie repose sur trois piliers, relate le portail espagnol Atalayar, dans une analyse dédiée: la modernisation des infrastructures, l’amélioration de l’expérience client et la transformation de l’Office national des aéroports (ONDA) lui-même. Parmi les priorités, l’agrandissement des principaux centres aéroportuaires occupe une place centrale, notamment celui de Casablanca Mohammed V, qui doit devenir un hub intercontinental reliant l’Afrique, l’Europe, l’Asie et les Amériques.

Dans cette dynamique, l’ONDA mise sur la numérisation. L’intégration de solutions biométriques et de systèmes d’embarquement entièrement digitalisés permettra de fluidifier les contrôles et d’offrir un parcours plus rapide et intuitif, de l’enregistrement à l’embarquement. Grâce à ces avancées, les aéroports marocains deviendront de véritables espaces de vie connectés, alliant technologie et hospitalité légendaire du pays.

Les derniers chiffres témoignent de l’essor du transport aérien au Maroc. En 2024, le trafic a atteint 32,7 millions de passagers, soit une hausse de 21% par rapport à 2023, ce qui représente 5,6 millions de voyageurs supplémentaires. Cette croissance s’accompagne d’une augmentation de 20% du nombre de vols internationaux et d’un bond de 30% du trafic domestique.

Certains aéroports enregistrent des progressions inédites. Marrakech-Menara a accueilli 9,3 millions de passagers, marquant une hausse de 34%. Agadir-Al Massira suit la même tendance avec 3,1 millions de voyageurs, soit une progression de 36%. À Rabat-Salé, le trafic a bondi de 44%, atteignant 1,7 million de passagers, tandis que Tétouan-Saniat R’mel affiche une augmentation de 39%, accueillant 352.000 voyageurs.

Face à cette explosion du trafic et à l’échéance majeure de la Coupe du Monde 2030, l’ONDA s’engage dans un vaste programme de modernisation pour adapter les infrastructures aux besoins croissants.

Pour absorber cette croissance exponentielle, des investissements majeurs sont prévus. Casablanca Mohammed V, dont le trafic atteindra la saturation dès 2027, verra sa capacité presque triplée, passant de 14 millions à 35 millions de passagers d’ici 2029, lit-on. Ce projet ambitieux inclut la construction d’un nouveau terminal international, l’ajout d’une piste supplémentaire et la modernisation du centre de contrôle.

À Marrakech, où le trafic dépasse déjà la capacité prévue, l’aéroport passera de 8 millions à 16 millions de passagers d’ici 2028, permettant ainsi de répondre à l’afflux croissant de voyageurs. De leur côté, Agadir, Tanger et Fès bénéficieront également d’un redimensionnement de leurs infrastructures pour absorber l’augmentation continue du trafic aérien, lit-on encore.