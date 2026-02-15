A Tamesna, un marché de poisson congelé à «prix raisonnable»

Marché de poisson de Tamesna, dans la région de Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Organisée en partenariat avec les industriels du secteur du congelé, cette initiative permet aux citoyens d’accéder à du poisson à des prix abordables à la veille du mois sacré. Le consommateur a l’embarras du choix: de la sardine congelée jusqu’à la dorade, poisson noble, en passant par le merlan, la sole ou encore le sar.

L’initiative propose plus de 5.000 tonnes de produits de la mer congelés à des prix compétitifs, débutant à 17 dirhams le kilogramme. L’opération couvre près de 1.100 points de vente à travers le Maroc, incluant aussi bien les grandes surfaces que les quartiers populaires.

Interrogé à Tamesna par Le360, Yassine, l’un des gérants de l’opération, s’est félicité de l’engouement des consommateurs pour cette vente de poisson congelé à prix raisonnable. «Nous vendons environ trois tonnes de poisson par jour», a-t-il affirmé, devant une cliente venue acheter différentes variétés de produits.

Cette dernière s’est exprimée spontanément, estimant que l’initiative est louable car elle s’adresse aux bourses moyennes et permet d’alléger les dépenses du panier ménager durant Ramadan.

La commercialisation du poisson congelé à prix raisonnable se poursuivra jusqu’à la fin du mois sacré.