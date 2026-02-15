Economie

A Tamesna, un marché de poisson congelé à «prix raisonnable»

Marché de poisson de Tamesna, dans la région de Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 15/02/2026 à 11h44

VidéoLa 8ème édition de l’initiative «Poisson à prix raisonnable» vient d’être lancée par le secrétariat d’État chargé de la Pêche maritime, dirigé par Zakia Driouch. Le360 a visité le centre de vente de Tamesna, l’un des centaines de points mis en place dans la région de Rabat pour soutenir les couches sociales à l’approche du mois de Ramadan.

Organisée en partenariat avec les industriels du secteur du congelé, cette initiative permet aux citoyens d’accéder à du poisson à des prix abordables à la veille du mois sacré. Le consommateur a l’embarras du choix: de la sardine congelée jusqu’à la dorade, poisson noble, en passant par le merlan, la sole ou encore le sar.

L’initiative propose plus de 5.000 tonnes de produits de la mer congelés à des prix compétitifs, débutant à 17 dirhams le kilogramme. L’opération couvre près de 1.100 points de vente à travers le Maroc, incluant aussi bien les grandes surfaces que les quartiers populaires.

Interrogé à Tamesna par Le360, Yassine, l’un des gérants de l’opération, s’est félicité de l’engouement des consommateurs pour cette vente de poisson congelé à prix raisonnable. «Nous vendons environ trois tonnes de poisson par jour», a-t-il affirmé, devant une cliente venue acheter différentes variétés de produits.

Cette dernière s’est exprimée spontanément, estimant que l’initiative est louable car elle s’adresse aux bourses moyennes et permet d’alléger les dépenses du panier ménager durant Ramadan.

La commercialisation du poisson congelé à prix raisonnable se poursuivra jusqu’à la fin du mois sacré.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 15/02/2026 à 11h44
#Ramadan#poisson#Produits de la mer

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Pénurie de poisson en Mauritanie: les industriels ne laissent que du menu fretin

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Filière halieutique: 1,5 million de tonnes de poisson produites en 2024

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Le gouvernement renforce la filière halieutique pour contenir la flambée des prix du poisson

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Nouakchott: quelle relation y a t-il entre le poisson et le mouton?

Articles les plus lus

1
Aéronautique: le roi Mohammed VI préside le lancement au Maroc d’un des plus grands centres de fabrication de systèmes d’atterrissage au monde du groupe Safran
2
Barrage Bouhouda: le cap des 106% franchi, un record pour la province de Taounate
3
Port Dakhla Atlantique: le chantier franchit le cap des 50% d’avancement
4
Les camps de Tindouf et l’«après Madrid»
5
Quand l’Algérie claironnait publiquement et formellement son rejet «irréversible» des négociations sur le Sahara
6
Barrage Oued Za: une retenue record de 156 millions de m³ qui soulage la région de l’Oriental
7
ONU-Sahara marocain: l’Algérie dos au mur
8
Ksar El Kébir reprend vie: commerces et habitants commencent à retrouver leurs quartiers après les inondations
Revues de presse

Voir plus