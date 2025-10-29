Le gouvernement renforce la filière halieutique pour contenir la flambée des prix du poisson

Face à la montée des prix du poisson, Zakia Driouich, secrétaire d’État chargée de la Pêche maritime, a présenté devant la Chambre des conseillers un ensemble de mesures visant à stabiliser le marché et à renforcer la durabilité des ressources halieutiques. «Selon elle, le rôle stratégique du secrétariat d’État se manifeste d’abord par la protection des stocks nationaux, garantissant leur préservation sur le long terme, et par l’approvisionnement régulier et durable des marchés ainsi que des industries dépendantes des ressources marines», relève le quotidien L’Economiste dans son édition du jeudi 30 octobre.

Dans le domaine de la commercialisation, sa stratégie repose sur plusieurs axes. Elle a rappelé l’importance du renforcement des réseaux de marchés de gros situés au sein des ports. Actuellement, l’Office national des pêches (ONP) gère 72 marchés de gros, dont 14 qualifiés de « nouvelle génération », pour un investissement total de 635 millions de dirhams. La généralisation de l’utilisation des caisses normalisées et la création d’unités de gestion dédiées ont mobilisé un budget supplémentaire de 365 millions de dirhams. «Près de 16 000 barques de pêche artisanale ont par ailleurs été équipées de glacières isothermes afin de préserver la qualité des produits de la mer et de faciliter leur commercialisation, pour un investissement de 93,5 millions de dirhams», indique L’Economiste.

Zakia Driouich a également évoqué le programme national de renforcement des infrastructures de commercialisation intérieure, mis en œuvre en partenariat avec les collectivités locales. Il prévoit la construction d’un réseau de dix marchés de gros en dehors des ports afin de structurer et de soutenir le circuit interne de distribution. Des extensions sont également prévues avec de nouveaux marchés en cours de réalisation à Nador et à Fès. Le département a en outre lancé un programme de construction de huit marchés modernes de vente au détail d’ici 2027, pour un financement de 30 millions de dirhams, cinq d’entre eux étant déjà en cours de construction. Ces initiatives visent à soutenir la commercialisation des produits halieutiques, encourager la consommation locale, réduire le nombre d’intermédiaires et maîtriser les prix. «La secrétaire d’État a profité de cette séance pour annoncer l’inauguration du premier marché moderne de vente au détail à Dakhla à l’occasion de la Fête de la Marche verte», écrit L’Economiste.

La structuration du métier de vendeur de poisson en gros constitue un autre volet clé de la stratégie. Longtemps non réglementée, cette profession est désormais encadrée par la loi 08-14, qui fixe les conditions d’exercice et définit le rôle central des grossistes dans la chaîne de valeur. Des révisions légales sont en cours pour renforcer leur rôle dans la commercialisation et la garantie des conditions sanitaires des produits de la mer. Seuls les vendeurs de poisson en gros disposant d’une carte spéciale sont autorisés à accéder aux marchés, ce qui contribue à limiter les intermédiaires et à stabiliser les prix pour le consommateur.

La modernisation de la flotte de pêche est également au cœur des mesures adoptées. Les chantiers nationaux ont permis, en 2024, la construction de 47 nouveaux bateaux et de 1 094 barques artisanales, tandis que 1 194 embarcations ont fait l’objet de travaux de réhabilitation et d’entretien. Dans ce cadre, le programme Ibhar a été mis en place pour moderniser les moyens de production, permettant aux navires de pêcher dans des zones plus éloignées et de garantir la qualité des produits. Au total, 1 161 bateaux ont bénéficié d’un soutien global de plus de 170 millions de dirhams. Des mesures supplémentaires ont été prises pour la flotte artisanale, telles que l’augmentation de la jauge des embarcations, l’équipement de 6 183 barques dans le sud du pays avec des dispositifs modernes de secours et la dotation de 757 embarcations en moteurs neufs, ainsi que la fourniture de gilets de sauvetage de dernière génération.