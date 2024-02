À Rabat, un forum africain sur les financements en faveur des collectivités territoriales

Organisée en partenariat entre l’Association des régions du Maroc (ARM) et l’Université africaine des sciences et techniques de Dakar, la rencontre a été organisée sous le thème «Financement du développement territorial», avec la participation de 200 experts et responsables de collectivités territoriales venus notamment de la Côte d’Ivoire et du Sénégal.

À cette occasion, deux conventions de partenariat ont été signées entre l’ARM et l’Université africaine des sciences et techniques de Dakar.

«Puisque les ressources des États sont souvent limitées, il faut que les collectivités territoriales innovent afin de diversifier leurs sources de financement à travers d’autres canaux tels que de nouvelles taxes ou le financement par des organismes internationaux», a déclaré Mbarka Bouaida pour Le360.

Et d’insister: «Il faut développer ce type de financement croisé entre le public et le privé, d’une part, et le prélèvement de fonds auprès de fonds internationaux, d’autre part, et ce, dans le but d’assurer le progrès des territoires.»

La présidente de l’ARM a cité les exemples des régions de Guelmim et d’Agadir qui ont déjà eu recours à ce genre de financement. «La région de Guelmim a levé respectivement près de 40 millions de dollars auprès de la Société de financement international (SFI) et 131 millions de dirhams convertibles en devises auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)», a-t-elle fait savoir, tout en appelant à la bonne gouvernance des collectivités territoriales en Afrique.