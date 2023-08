Collectivités territoriales: les excédents globaux dégagés par les budgets grimpent à 51,4 milliards de dirhams à fin juillet

Les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 2023 grimpent à 51,4 milliards de dirhams à fin juillet, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi. La même source indique que ce surplus comprend, en effet, un excédent global de 5,3 milliards de dirhams (MMDH) générés depuis le début de l’exercice 2023 jusqu’à fin juillet, et ce compte tenu d’un solde positif de 934 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 6,5 MMDH enregistré un an auparavant.

Notons que les excédents globaux sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement au moment où l’excédent réalisé sur les sept premiers mois couvrira les dépenses engagées et devant être payées au cours de l’année 2023. «Dans le détail, l’exécution des budgets des collectivités territoriales laisse apparaître une hausse de 4,6 %. Elles se sont établies à 26,3 MMDH contre 25,13 MMDH générés à la même période de l’année précédente. Ces recettes proviennent en effet de l’augmentation de 23.7 % des impôts directs», note-t-on. Soulignons qu’elles se sont consolidées de près de 2 MMDH, suite à la hausse de 1,19 MMDH de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu, de 373 millions de dirhams de la taxe professionnelle, de 194 millions de dirhams de la taxe de services communaux, de 170 millions de dirhams de la taxe sur les terrains urbains non bâtis et de 29 millions de dirhams de la taxe d’habitation.

Aujourd’hui Le Maroc explique que l’évolution des recettes ordinaires provient également de l’augmentation de 1,5% des recettes non fiscales, provenant notamment de la hausse de 22,9% de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal. Notons que les recettes fiscales transférées par l’État (part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA et part des régions dans le produit de l’IS, de l’IR et de la taxe sur les contrats d’assurance) représentent 46,3% des recettes globales des collectivités territoriales. Concernant les impôts indirects, on apprend qu’ils affichent une baisse de 7,1 %.