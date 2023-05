Abdelouafi Laftit veut doter les collectivités territoriales d’un personnel qualifié

Abdelouafi Laftit a indiqué que ce secteur constitue une des priorités de son département du fait de la lourde mission dont il est chargé. «Nous cherchons à trouver une solution qualitative au secteur avec le recrutement de nouveaux médecins, d’ingénieurs et de cadres qualifiés, or, nous nous heurtons au manque de disponibilités», a-t-il affirmé.

Le ministre de l’Intérieur a ainsi invité les députés à coopérer dans ce sens. «Vous demandez une réforme du statut de cette catégorie de personnel, je suis d’accord, mais c’est à vous, députés, de faire des propositions dans ce sens et de légiférer», a-t-il martelé, laissant pantois l’auteur de cette question, en l’occurrence le député du PPS Youssef Bizid.

Ce dernier a estimé que les collectivités territoriales (municipalités, arrondissements, communes, régions et conseils préfectoraux) font face à un manque de personnel. «Nous cherchons des médecins, des ingénieurs et des cadres de qualité, or nous faisons face à un manque de compétences et non à un besoin quantitatif», a souligné Abdelouafi Laftit.

Afin de répondre à cette problématique, le ministère de l’Intérieur vient de créer un observatoire chargé de la planification, du traitement et du suivi du personnel relevant des collectivités territoriales, a fait savoir Abdelouafi Laftit, mettant en exergue le grand intérêt qu’accorde son département à la formation des techniciens et des cadres.