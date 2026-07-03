300 millions de dirhams pour redessiner l’aéroport Mohammed V et fusionner les terminaux 1 et 2

Véritable porte d’entrée du Maroc sur le monde, l’aéroport Mohammed V joue un rôle central dans les échanges économiques, touristiques et logistiques du pays. Au fil des années, ses différentes phases d’extension ont donné naissance à une architecture hétérogène, marquée par une diversité de styles, de matériaux et de traitements.

Cette évolution progressive a engendré un manque de cohérence visuelle et fonctionnelle entre les terminaux. D’où la nécessité, aujourd’hui, d’une approche globale visant à harmoniser l’ensemble et à doter l’infrastructure d’une identité architecturale forte et lisible.

L’un des axes majeurs du projet repose sur la fusion des terminaux T1 et T2 en un seul ensemble harmonisé, aussi bien sur le plan architectural que fonctionnel. Cette transformation concernera les espaces intérieurs et les façades extérieures, dans le but d’assurer une expérience passager fluide, intuitive et en adéquation avec les standards internationaux.

Le concours prévoit notamment la refonte des façades du terminal 2, côté ville et côté piste, avec une volonté d’harmonisation avec le terminal 1. Il inclut également la modernisation des pré-passerelles et des espaces extérieurs, l’amélioration des zones d’attente et du mobilier, ainsi que l’élaboration d’une charte architecturale pour les commerces afin d’assurer une cohérence esthétique globale.

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Au-delà de l’aspect esthétique, le projet met fortement l’accent sur la dimension fonctionnelle. Il s’agit de repenser en profondeur les parcours passagers afin de fluidifier les déplacements et d’optimiser les zones clés du terminal.

Parmi les priorités figurent la réorganisation des flux de circulation, la modernisation des sanitaires et des équipements, l’amélioration de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, l’optimisation de la signalétique pour une meilleure lisibilité, ainsi que la valorisation des espaces inexploités afin de réduire les points de congestion.

Le projet intègre également une refonte des espaces extérieurs, avec une attention particulière portée à l’accessibilité, aux voies de circulation et aux esplanades. L’objectif est de garantir une gestion fluide des flux de véhicules tout en améliorant la qualité paysagère et le confort des usagers.

Les parkings feront l’objet d’une reconfiguration globale, intégrant différentes zones pour les passagers, les taxis, les bus et les navettes, avec une signalétique claire et une organisation optimisée.

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L’ONDA insiste sur l’importance d’adopter une architecture contemporaine, durable et adaptée aux contraintes climatiques locales. Les solutions proposées devront privilégier des matériaux résistants, faciles à entretenir, et s’inscrire dans une logique de pérennité.

L’éclairage, notamment nocturne, constituera également un élément clé, visant à mettre en valeur les lignes architecturales tout en limitant les nuisances lumineuses.

Compte tenu du caractère stratégique de l’aéroport, les travaux devront être réalisés en plusieurs phases, sans interrompre l’activité. Une planification rigoureuse sera donc exigée afin de minimiser les perturbations et de garantir la continuité des services.