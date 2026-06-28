Culture

Yasmine Hamdan chante Beirut à Essaouira

Yasmine Hamdan, chanteuse libanaise. (K.Essalak/Le360)

Par Qods Chabâa et Khalil Essalak
Le 28/06/2026 à 19h28

VidéoPrésente à Essaouira pour le Festival Gnaoua Musiques du monde, Yasmine Hamdan s’est confiée sur son rapport à la musique gnaoua, sur le chemin qui l’a ramenée vers la création et sur la langue arabe comme ancrage identitaire.

Yasmine Hamdan s’est produite hier, samedi 27 juin, dans le cadre de la 27e édition du Festival Gnaoua Musiques du monde, au Borj Bab Marrakech.

La chanteuse libanaise, épouse du réalisateur palestinien Elia Suleiman, exprime un attachement profond à la musique gnaoua. «La musique gnaoua, on sent que c’est une musique ancestrale, c’est une musique de la terre, une musique de la transe, une musique spirituelle. Je trouve que c’est une musique qui parle à tout le monde. C’est une musique qui te donne de l’énergie.»

C’est un album qui a ravivé son envie de continuer à faire de la musique. «À un moment donné, j’avais arrêté. Je n’étais pas sûre de vouloir faire un autre album. Donc cet album, “I Remember, I Forget”, m’a donné envie de continuer à faire de la musique. J’ai commencé à travailler toute seule au départ, j’ai travaillé avec un poète palestinien, Anas El Aini, sur le premier morceau sur lequel j’ai travaillé, “Houun”, et petit à petit, j’ai commencé à prendre de plus en plus de plaisir à travailler toute seule de mon côté, comme si je préparais quelque chose de secret toute seule dans ma chambre. Et à un moment, on a organisé avec Marc Aulin une session avec plusieurs musiciens et ça m’a complètement happée. Et finalement, j’ai découvert que la musique me procurait beaucoup de joie et cette joie me donne de la force, et c’est comme ça que j’ai commencé à travailler tout cet album.»

La langue arabe occupe une place centrale dans son rapport à la musique et à son identité. «J’ai commencé à prendre au sérieux la musique lorsque j’ai commencé à chanter en arabe, car à l’époque, j’avais envie de chanter en arabe en faisant des mélanges, j’étais dans une quête identitaire. J’étais de la génération d’après-guerre, on avait hérité d’une guerre civile et on n’avait jamais pu questionner nos parents, et il y avait un malaise. Quand je suis venue au Liban, je ne me sentais pas vraiment chez moi. Avec l’arabe, j’ai senti que je pouvais trouver ma place.»

La découverte de la vieille musique arabe a été un moment fondateur. «Lorsque j’ai découvert la vieille musique arabe, je me suis sentie active, on ressent et on reconstitue un passé qui est fragmenté.»

Par Qods Chabâa et Khalil Essalak
Le 28/06/2026 à 19h28
#Essaouira#Festival Gnaoua d'Essaouira#Yasmine Hamdan

LEs contenus liés

Culture

Fusion entre Gnaoua et Gospel: Mehdi Qamoum rencontre The Harlem of Gospel by Anthony Morgan

Culture

Asmaa Lamnawar et Richard Bona, une rencontre musicale au cœur du festival Gnaoua d’Essaouira

Culture

Habitués du festival Gnaoua d’Essaouira, les Hoba Hoba Spirit ont enflammé la scène Moulay Hassan

Culture

Gnaoua 2026: les maâlems ouvrent le festival aux côtés d’artistes rwandais

Articles les plus lus

1
Du palais Dar El Beïda à une école d’excellence: l’histoire de l’Académie royale militaire de Meknès
2
Procès «Escobar du Sahara»: peines lourdes, saisies et amendes records... les détails d’un verdict de fer
3
Mondial 2026: la télévision algérienne récidive et passe sous silence les victoires du Maroc
4
Fès a son café à chats... et c’est une bulle de douceur
5
Aéronautique. Le groupe Safran consolide ses capacités à Nouaceur et à Tifelt
6
Affaire «Escobar du Sahara»: lourdes peines de prison pour Naciri et Bioui
7
Fin du GMT+1 au Maroc: le gouvernement annonce le retour définitif à l’heure de Greenwich
8
Pillage du site géologique de Mibladen: des blocs sciés mis en sécurité, mais les dégâts sont irréversibles
Revues de presse

Voir plus