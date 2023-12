Une convention entre la FNM et le ministère de l’Enseignement supérieur donne aux étudiants et aux enseignants un accès gratuit aux musées du Maroc

Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées, et Abdellatif Miraoui, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, lors de la signature de la convention de partenariat, le 14 décembre à Rabat.

La Fondation nationale des musées du Maroc (FNM) et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation ont signé, ce jeudi 14 décembre, une convention de partenariat visant à offrir, tout au long de l’année, «aux étudiants, aux corps enseignants et administratifs du ministère, la gratuité de l’accès à l’ensemble des musées relevant de la FNM, dans plusieurs villes du Royaume, avec des visites guidées».

Cette convention, signée en présence des présidents des universités du Royaume, profitera à quelque 1,3 million d’étudiants, a déclaré Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et l’Innovation. «L’apprentissage des langues et la promotion des activités culturelles se trouvent au cœur de la réforme universitaire en cours. Ce sont deux éléments essentiels de cette réforme, sachant que le partenariat avec la FNM va développer les connaissances des étudiants», qui a rappelé le ministre.

Le ministre n’a pas manqué d’adresser ses vifs remerciements à Mehdi Qotbi, président de la FNM, pour son «énorme» contribution à «la conclusion de ce partenariat». Pour sa part, le président de la fondation a exprimé «sa fierté et son bonheur de conclure cette convention inédite qui va approfondir la connaissance artistique de nos jeunes, qui sont l’avenir du Royaume».

Dans un communiqué conjoint, les deux partenaires ont indiqué que «la Fondation nationale des musées accorde une attention particulière à l’épanouissement culturel des jeunes, en les encourageant à s’approprier leur patrimoine et à s’ouvrir sur l’histoire des autres cultures».

Le texte ajoute que «le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation engage, dans le cadre du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (PACTE ESRI 2030), des efforts importants pour renforcer les compétences à travers l’art et la culture, en lançant des initiatives en faveur de la créativité et du patrimoine faisant partie du nouveau modèle pédagogique».

«Les musées, en tant qu’instruments d’ouverture, de connaissance et de savoir, offrent aux étudiants l’opportunité de découvrir et de comprendre leur héritage de manière immersive et éducative», souligne enfin la même source.

Sur le plan pratique, l’accès gratuit aux musées relevant de la FNM est accordé aux étudiants sur simple présentation d’une carte d’étudiant, et sur la présentation d’une carte professionnelle, d’un permis ou d’une attestation de travail pour le corps enseignant et administratif affilié au ministère de l’Enseignement supérieur.