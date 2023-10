Le «Pass jeunes» sera généralisé d’ici 2024. C’est ce qu’a promis Mohammed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication en réponse à la question d’un député, ce lundi 30 octobre, à la Chambre des représentants. Ce dispositif dédié aux jeunes Marocains a été lancé il y a un an et concernait uniquement, dans sa phase expérimentale, la région de Rabat-Salé.

Il s’agit d’une application gratuite destinée exclusivement aux Marocains et étrangers résidant au Maroc âgés de 16 à 30 ans. Cette application propose de nombreux avantages, des réductions et des offres gratuites pour permettre à cette frange de la société de bénéficier de prestations culturelles et sportives, outre la possibilité d’accéder aux moyens de transport et au logement, dans tout le Royaume.

L’application propose l’accès gratuit aux musées et aux monuments historiques, de bénéficier d’une réduction importante sur les frais de déplacement, d’exercer le sport préféré à moindre coût dans les terrains de proximité dans tout le territoire marocain.

Comment ça marche?

Il faut tout d’abord télécharger l’application via Google Play ou App Store pour découvrir les offres proposées. Ensuite, il s’agit de s’inscrire en renseignant un formulaire permettant à la fois de créer un compte et de demander le «Pass Jeunes». Troisième étape: le compte est activé et les offres culturelles (monuments historiques, musées, etc.), sportives (terrains de football, de basketball, etc.), de transport (tramway, train, etc.) sont consultables. Enfin, la demande est acceptée et passé un délai de 7 jours, le «Pass jeunes» est validé permettant ainsi de profiter des offres proposées.