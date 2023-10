«Unis pour le Maroc»: une vente aux enchères solidaire au profit des victimes du séisme

Le Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat.

Une nouvelle action solidaire voit le jour au profit des victimes du séisme d’Al Haouz, émanant cette fois-ci du monde des arts. Dans un élan spontané, un collectif de professionnels du marché de l’art a vu le jour et a décidé d’organiser une vente aux enchères caritative, dont les recettes seront entièrement versées au Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Maroc.

«L’idée de cette vente caritative est née de manière spontanée dès le lundi suivant le séisme, et elle n’a pas un seul chef de file. Tous les acteurs du marché de l’art, collectionneurs, galeristes et leurs artistes se sont accordés pour l’organiser», confie un des membres du comité d’organisation.

Une somme de 119 œuvres mises en vente

En tout, 119 œuvres ont été mises à disposition pour cette vente, prévue pour le samedi 28 octobre au Musée Mohammed VI de Rabat (à partir de 17H00). Toutefois, les acheteurs potentiels pourront apprécier et s’enquérir des œuvres dès ce mercredi 25 octobre, date de l’ouverture de l’exposition publique (de 10H00 et 18H00).

Dans le lot, pour le moins éclectique, des artistes dont les œuvres sont mises en vente, on retrouve Saïd Afifi, Amina Agueznay, Malika Agueznay, Ghizlane Agzenaï, Mustapha Akrim, Yasmina Alaoui, feu Leila Alaoui, Mounia Amor, Daoud Oulad Syad, Mohammed Arejdal, feu Mohammed Kacimi, Abdellah Saddouk, Walid Arhdaoui, Mo Baala, Amina Benbouchta, Ghany Belmaachi… et la liste est encore longue.





Afin d’encourager les acheteurs à participer et contribuer à la reconstruction d’une région sinistrée et à subvenir aux besoins des rescapés, la mise en vente a été fixée avec une réduction de 50% sur les prix des œuvres sur le marché. Le montant total qui devrait pouvoir être collecté de cette vente est estimé par ses organisateurs à un minimum de 12 millions de dirhams.

Une vente menée par des acteurs des métiers de l’art

«Tout a été pensé et conçu afin de communiquer au maximum autour de cette vente solidaire qui aura lieu dans nos locaux et qui est une excellente initiative menée par des professionnels», déclare Abdelaziz Idrissi, directeur du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, institution partenaire qui a prêté ses locaux pour l’occasion.

«Cette initiative a été mise en place grâce à la mobilisation des galeries d’art et des artistes, avec le soutien de la Fondation nationale des musées et du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain», précise à son tour Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées dans le texte de présentation du catalogue de la vente aux enchères.