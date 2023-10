Jack Lang depuis Marrakech: «le Maroc, un exemple unique de solidarité active»

Présent à Marrakech pour quelques jours, Jack Lang, ancien ministre de la Culture en France et actuel président de l’Institut du monde arabe (IMA) en a profité pour visiter le musée du Patrimoine immatériel de Jamaâ El-Fna. Le bâtiment qui abritait le siège de Bank Al-Maghrib, transformé en musée sous la houlette de la Fondation nationale des musées, a dû fermer ses portes après le séisme du vendredi 8 septembre. Il fait partie des structures qui avaient été affectées et impactées par le tremblement de terre qui a touché le Maroc.

Moins d’un mois plus tard, le musée a été consolidé et peut désormais rouvrir ses portes à partir de ce dimanche 8 octobre. Nous seront alors à la veille de l’inauguration des Assemblées générales du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à Marrakech. «Je suis très impressionné par la rapidité avec laquelle les travaux ont été entrepris, la minutie et la grande compétence de grands professionnels qui, souvent bénévolement, ont offert de leur temps jour et nuit pour que ce monument où nous sommes soit ouvert lors de la conférence prévue dans quelques jours à Marrakech», témoigne Jack Lang dans un entretien accordé à Le360, casque de chantier dans les bras.

L’ancien ministre français de la Culture, grand amoureux du Maroc, a pu en effet assister aux touches finales de la rénovation en un temps record de ce musée, qui s’apprête à accueillir et présenter une belle exposition du célèbre artiste marocain Abbas Saladi.

«En tant que président de l’Institut du monde arabe (IMA), j’ai mobilisé plusieurs artistes et créateurs pour apporter des soutiens matériels dans les zones touchées par cette catastrophe et étant sur place à Marrakech, j’ai pu constater les dégâts occasionnés dans ce magnifique musée Jamaâ El-Fna du patrimoine immatériel» précise Jack Lang qui s’est dit profondément touché et ému de voir la solidarité et l’engagement du peuple marocain uni, faire face avec beaucoup de courage à ce drame.

«J’ai également pu voir jusqu’à quel point, face à cette catastrophe, il y a eu une énergie collective, un enthousiasme, une générosité incroyable, bouleversante et émouvante. Le Maroc a offert au monde un exemple unique de solidarité active sous l’autorité du roi Mohammed VI qui a su mobiliser immédiatement toutes les forces partout à Marrakech mais aussi dans les villages impactés», poursuit le président de l’IMA.

Jack Lang confie qu’il n’arrivait pas à trouver les mots pour dire combien il était personnellement ému que le Maroc, les Marocains, et le Roi du Maroc aient réussi à se mobiliser avec une efficacité incroyable. «Partout au Maroc, il y a cette volonté de sauvegarder, de reconstruire, de restaurer. C’est absolument admirable. Ici même, il y a ce travail fait par Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées, qui sous l’autorité du Roi mène un travail exceptionnel pour la culture et le patrimoine marocain. Il a aussi contribué à garantir cette grande efficacité», ajoute notre interlocuteur.

Convaincu du lien qui unit les peuples français et marocain et de l’admiration et le respect qu’ils partagent, Jack Lang n’a pas manqué de transmettre un message à l’adresse des Marocains. «J’ai envie de dire aux amis marocains qui m’entendent: ne faites pas attention à ces articles qu’on peut lire ici ou là dans certains journaux. Ce sont des articles qui ne sont pas à la hauteur de la situation. La vérité c’est qu’entre les deux peuples, le peuple marocain et le peuple français, il y a une affection, une amitié très profonde forgée par les années, je dirais même par les siècles et aujourd’hui encore. Les Français aiment le Maroc et respectent profondément le roi Mohammed VI», affirme l’homme politique français avant d’ajouter: «j’ai déjà oublié ces articles assez tristes que généralement je ne lis pas. Je veux surtout voir la réalité humaine, un grand Roi, un grand peuple, un grand pays».

Jack Lang n’omet pas de révéler qu’il est très admiratif «devant ce peuple marocain qui apporte beaucoup à lui-même et au monde. Aujourd’hui, en France, nous avons la chance d’accueillir des milliers d’étudiants, de chercheurs, d’artistes, de créateurs, de travailleurs qui apportent beaucoup à la France. Le génie du peuple marocain, sa capacité de travail, sa compétence...C’est fantastique». Un appel de fraternité et un pied de nez à certains médias français qui, en pleine tragédie vécue par les Marocains dans leur chair, n’ont trouvé rien de mieux que de tirer sur l’ambulance.