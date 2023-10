Sortie du jeu «1001 questions sur le Maroc», en attendant la version digitale

Vous voulez évaluer vos connaissances générales sur le Maroc? «1001 questions sur le Maroc» a été conçu pour satisfaire cette envie. Nadia Larguet, qui est dans l’édition de jeux éducatifs 100% marocains depuis qu’elle a marqué une pause du monde de l’audiovisuel, vient de lancer ce jeu de culture générale en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.

Le département de Mohamed Mehdi Bensaid a financé ce projet initié sous le mandat de son prédecesseur, Othman El Ferdaous, en 2020. «1001 questions sur le Maroc» a donc mis trois ans avant de voir le jour. Une attente due à des épreuves personnelles dans la vie de Nadia Larguet, dont, entre autres, le décès de son mari, Nourredine Sail, suivi de celui de son père... «Je devais me concentrer sur mon fils, il fallait être présente pour lui, j’avais donc mis le projet en stand-by», explique la productrice de ce jeu.

Une fois qu’elle a décidé de reprendre le processus, encouragée par son fils, une commission a été mise en place, présidée par Fatema Ait Mhand. Pour chacune des 8 rubriques, un chef de projet a été désigné: Michelle Desmottes pour l’art et la culture, Olivier Rachet pour le cinéma, Erwan Zaouia pour l’histoire, Brahim El Mazned pour la musique, Fatime Zohra Morjani pour le patrimoine et l’architecture, Najib Tadli pour les personnalités et Hakim Ghazaoui pour le sport.

«1001 questions sur le Maroc» comprend deux volets sous forme de cartes reliées en accordéon, tel un éventail. Pratique et ergonomique, il est protégé par une trousse. La relecture était minutieuse et ardue: «On ne pouvait pas se permettre qu’il y ait des erreurs. Donc, je ne sais même plus combien de fois il a été relu», explique Nadia Larguet, précisant que le jeu a été imprimé au Maroc. «Je tenais à ce que l’équipe soit 100% Marocaine.»

Disponible en arabe, en français et en amazighe, «1001 questions sur le Maroc» est la propriété du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication qui se chargera de sa diffusion; le jeu n’est donc pas mis en vente. Nadia Larguet se veut tout de même rassurante et annonce qu’une version digitale et gratuite devrait bientôt voir le jour.