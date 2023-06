Jazzablanca 2023: la fondation BMCI renouvelle son engagement en faveur de la culture et des jeunes

Engagée auprès de la jeunesse marocaine, la Fondation BMCI renouvelle son soutien au festival Jazzablanca pour une 14ème édition qui se déroule du 22 au 24 juin, où talent, passion et émotions sont réunis.

«La fondation BMCI du groupe BNP Paribas est fière d’accompagner ce festival depuis plusieurs années. Elle était présente depuis le début et elle est toujours là. C’est un vrai plaisir d’être ici et de partager ces moments avec nos clients et avec le public», a souligné à l’occasion, dans une déclaration à Le360, Karim Belhassan, Secrétaire Général et membre du Directoire de BMCI.

Grâce à ce partenariat, la scène BMCI continue notamment de voir le jour sur la Place des Nations unies. Libre d’accès, cette scène incarne la dimension urbaine et inclusive d’un festival qui se veut accessible à tous. Cette année la scène BMCI accueille six groupes marocains avec des registres et sensibilités musicales variés. Ces musiciens font voyager le public depuis vendredi sur des rythmes à la fois ancestraux et résolument modernes, reflétant la richesse et la diversité culturelle du Maroc d’aujourd’hui.

Au-delà de la culture, la fondation BMCI est également très active dans le domaine social et environnemental, à travers des projets socio-éducatifs au profit des jeunes et des femmes marocaines.