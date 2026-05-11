SIEL 2026: ces chiffres qui attestent du succès de la 31ème édition

La 31ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), organisée du 30 avril au 10 mai 2026 à Rabat, a accueilli quelque 502.000 visiteurs, confirmant la montée en puissance de cette manifestation culturelle majeure dans un contexte marqué par la désignation de Rabat comme Capitale mondiale du livre 2026.

Selon un communiqué du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette édition a réuni 891 exposants issus de 61 pays, illustrant le rayonnement international croissant du Salon et son positionnement comme plateforme de dialogue culturel et éditorial à l’échelle régionale et internationale.

Le ministère souligne également que la présence de la France en qualité d’invitée d’honneur «ouvre une nouvelle page dans le livre des relations solides et multidimensionnelles entre le Maroc et la France», en particulier dans le domaine culturel, où les liens puisent leur profondeur dans les valeurs partagées par les deux pays.

Les exposants ont présenté un catalogue éditorial dépassant les 135.000 titres, pour un volume global estimé à près de trois millions d’exemplaires. La programmation culturelle a, de son côté, totalisé plus de 2.300 activités, réparties entre conférences, rencontres professionnelles, séances de dédicaces, lectures créatives et ateliers de formation.

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Cette 31ème édition du SIEL a également accordé une place importante aux animations culturelles, avec près de 300 activités artistiques et patrimoniales. La figure d’Ibn Battouta y a notamment occupé une place centrale, en raison de «l’impact considérable de ses célèbres voyages sur la culture universelle», souligne le communiqué.

À titre de comparaison, l’édition précédente avait enregistré environ 403.000 visiteurs. Elle avait réuni 756 exposants représentant 51 pays et proposé plus de 100.000 titres. Les indicateurs de 2026 traduisent ainsi une progression notable du Salon, tant en termes de fréquentation que de participation internationale et de richesse de l’offre éditoriale.