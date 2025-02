Rabat: baisser de rideau sur l’exposition néerlandaise «Cobra, un serpent à multiples têtes»

Ouverte au public durant cinq mois, l’exposition «Cobra, un serpent à multiples têtes» a pris fin lors d’une cérémonie de clôture conviviale au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat en présence notamment du président de la Fondation nationale des Musées (FNM), Mehdi Qotbi, et des ambassadeurs des Pays-Bas et du Danemark au Maroc, Dirk Jan Nieuwenhuis et Berit Basse.

Cette exposition qui met à l’honneur différentes formes d’expressions artistiques, peintures, sculpture, photo, a été inaugurée fin octobre 2024 par la directrice générale du Museum Cobra des Pays-Bas, Suzanne Wallinga. Cobra est un mouvement artistique qui se veut l’acronyme de Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. Il est le nom des villes de résidence de la plupart des membres fondateurs, ayant représenté une véritable révolution artistique au milieu du XXème siècle. C’est l’éclosion d’une liberté créative sans précédent, une explosion de couleurs et de formes qui célèbre l’enfant qui sommeille en chacun de nous.

Les artistes Cobra tels que Karel Appel, Corneille, Asger Jorn, Pierre Alechinsky et bien d’autres ont bousculé les codes établis, privilégiant l’intuition et l’expression spontanée.

Mehdi Qotbi n’a pu dissimuler son émotion en qualifiant l’action de la diplomatie culturelle «d’excellente». «L’exposition Cobra se termine aujourd’hui, après avoir drainé un monde fou, un public extraordinaire avec des noms extraordinaires avec feue Chaïbia, artiste peintre. Je suis heureux que cette ville de Rabat puisse rayonner par l’art» a déclaré Mehdi Qotbi.

Ce dernier a souligné que «grâce à Sa Majesté le Roi, nous avons aujourd’hui une culture qui rayonne et qui donne une belle image du Maroc à travers le monde, puisqu’aujourd’hui le Maroc est cité en exemple. C’est un bonheur de voir autant de gens dans les musées. Désormais, cette diplomatie culturelle est en marche».

Dirk Jan Nieuwenhuis et Berit Basse se sont réjouis du renforcement, grâce à l’exposition, des rapports culturels de leurs pays respectifs avec le Maroc. «Je pense que c’est à travers la culture qu’on peut apprendre beaucoup de choses des uns et des autres», a affirmé la diplomate danoise.