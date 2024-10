Arts plastiques: la galerie L’Atelier 21 participe à la 12ème édition de la Foire d’art contemporain africain 1-54 à Londres

Pour sa participation à cette édition londonienne de la foire 1-54, L’Atelier 21 expose des œuvres des artistes M’barek Bouhchichi (Maroc), Margaux Derhy (Maroc), Hako Hankson (Cameroun) et Derrick Ofosu Boateng (Ghana). En proposant d’exposer ces quatre artistes, la galerie souhaite mettre en lumière la richesse créative et contemporaine de la figuration, qui ouvre de nouvelles perspectives à l’appréhension du réel à travers des univers profondément enracinés dans le continent africain.

Le corps constitue un thème aux ramifications multiples dans l’œuvre de M’barek Bouhchichi. Moulé, sculpté, dessiné, peint, il est mis en exergue à travers un kaléidoscope de signes, de fragments (presque votifs) et d’images qui donnent à voir une préoccupation majeure chez l’artiste : peindre des hommes et des femmes marocaines à la peau noire.

Les broderies de Margaux Derhy…

Fusionnant peinture et broderie, Margaux Derhy renoue avec son enfance et se plonge dans les archives familiales pour transposer les personnes fixées dans d’anciennes photographies dans un univers merveilleux, dotant d’une douce féerie ses propres souvenirs et fabriquant peu à peu une autofiction qu’elle nomme «Mémoire Vive».

En 2022, Margaux Derhy fonde Massa Stories, un atelier collectif où dix femmes amazighes contribuent à broder des images inspirées de ses récits familiaux, créant ainsi une dynamique collective qui renforce les liens culturels et communautaires et inspire profondément l’artiste.

… et le «Hueism» d’Ofosu Boateng

Plongé dès son enfance dans la culture traditionnelle de l’ouest du Cameroun et dans les rituels de sa tribu, Hako Hankson puise ses premières inspirations dans les objets des rites d’initiation qui l’entourent, tels que les masques ou les statuettes. L’artiste peint des scènes à la fois ancestrales et contemporaines, en opérant une jonction entre sa culture bamilékée et des références puisées dans l’histoire de l’art.

Artiste ghanéen, Derrick Ofosu Boateng est célèbre pour son approche artistique novatrice, le «Hueism», fondé sur la thérapie par la couleur et la poésie visuelle. Prises avec un iPhone et retouchées numériquement, ces photographies aux couleurs éclatantes donnent lieu à des œuvres parmi les plus énergiques de cette nouvelle génération d’artistes du continent qui portent un regard fier et décomplexé sur l’Afrique.

Hako Hankson-The Charmer Of Hearts-Technique Mixte Sur Toile-140x140cm-2024

La foire 1-54 s’est imposée comme un rendez-vous incontournable de la création africaine. La galerie d’art L’Atelier 21 y participe à la fois pour faire valoir la contribution des artistes marocains dans la concrétisation d’une scène artistique africaine, et pour promouvoir des artistes de l’Afrique subsaharienne.