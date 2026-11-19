La future Réserve nationale délocalisée, prévue près de Rabat, abritera notamment des ateliers dédiés à la restauration et à la conservation des œuvres d’art. (Photo d’illustration)

Le chantier de la future Réserve nationale délocalisée pourrait être lancé en 2027, à proximité de Rabat. Porté par la Fondation nationale des musées (FNM), ce projet doit permettre de disposer d’une infrastructure spécialisée pour la conservation, le traitement et la restauration des œuvres appartenant aux collections muséales nationales. Il répond entre autres au besoin de disposer d’espaces adaptés aux normes internationales de conservation préventive.

Contacté par Le360, Lakhlifa Dahmani, secrétaire général de la Fondation nationale des musées, précise que le projet est actuellement en phase d’études. Un programmiste a déjà élaboré le programme technique et fonctionnel de l’infrastructure, définissant notamment les différents espaces nécessaires à son fonctionnement. Ce document a été transmis aux architectes pour engager la phase de conception.

L’approche envisagée repose sur une collaboration entre l’agence internationale Wilmotte & Associés et l’architecte marocain Saïd Berrada. Cette association doit permettre de conjuguer une expertise dans la conception d’équipements culturels avec une connaissance du contexte architectural et réglementaire marocain.

Le terrain retenu s’étend sur un hectare, à 25 kilomètres de Rabat, à proximité de la Cité des arts et métiers de l’OFPPT.

Concernant le calendrier, Lakhlifa Dahmani indique qu’une meilleure visibilité est attendue d’ici la fin de l’année 2026, avec un démarrage des travaux envisagé en 2027.

«Le coût de construction et la durée du chantier ne sont pas encore arrêtés. Ils seront déterminés à l’issue des études architecturales, lorsque le projet disposera d’un devis estimatif et d’un calendrier de réalisation», a-t-il tenu à préciser.

Un équipement commun au service des collections de 25 musées

La future réserve est appelée à répondre aux besoins du réseau des 25 musées mentionnés par le secrétaire général de la FNM. Il ne s’agit cependant pas de transférer définitivement l’ensemble de leurs collections vers un même lieu.

Le fonctionnement reposera sur les besoins spécifiques des établissements. Des œuvres pourront ainsi être acheminées vers la réserve lorsqu’elles nécessitent une restauration, un traitement particulier ou une préparation en vue d’une exposition.

«Le projet abritera une salle de quarantaine, des espaces de restauration et d’études», explique Lakhlifa Dahmani.

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Concrètement, lorsqu’un musée préparera une exposition ou identifiera des objets nécessitant une intervention, ceux-ci pourront être transférés vers la réserve. Ils y seront examinés, traités et, si nécessaire, restaurés avant de rejoindre les espaces d’exposition.

L’infrastructure sera conçue pour accueillir différentes catégories d’objets patrimoniaux, avec des installations adaptées à leur nature et à leur fragilité. Le programme prévoit notamment des espaces de stockage spécialisés, une maîtrise des conditions climatiques, des dispositifs de sécurité et de sûreté des œuvres ainsi qu’un système de traçabilité de leurs déplacements.

La réserve devra également anticiper l’enrichissement futur des collections, à travers les nouvelles acquisitions, les donations et le développement du réseau muséal national.

Autre volet important du projet, la numérisation des collections. Un espace spécifique sera consacré à l’inventaire et à la documentation des objets provenant des différents musées.

«On va lancer le chantier de numérisation des objets pour avoir une base de données par rapport à l’ensemble des collections de la Fondation», précise Lakhlifa Dahmani.

La future infrastructure permettra également de mutualiser les moyens techniques et les compétences spécialisées au sein du réseau muséal.

Sa gestion nécessitera notamment des professionnels de la conservation préventive, de la restauration, de l’inventaire et des constats d’état. La Fondation compte mobiliser les compétences dont elle dispose déjà et les renforcer par de nouveaux recrutements ainsi que des programmes de formation.

Interrogé sur une éventuelle participation de spécialistes étrangers, Lakhlifa Dahmani indique que la priorité sera accordée aux compétences marocaines.

Des ateliers de restauration ouverts au regard du public

L’une des particularités de la future Réserve nationale délocalisée sera son ouverture partielle aux visiteurs. Alors que les réserves muséales sont généralement des espaces techniques fermés au public, la FNM souhaite permettre aux visiteurs de découvrir les métiers qui s’exercent habituellement dans les coulisses des musées.

«On va organiser des visites guidées en faveur des élèves, des chercheurs et des étudiants, et même du public», explique le secrétaire général de la Fondation.

L’objectif est de montrer concrètement comment les professionnels examinent l’état d’une œuvre, procèdent à son nettoyage, à sa restauration, à son inventaire ou encore à sa conservation.

Pour rendre ces activités visibles, le programme envisage plusieurs aménagements, notamment des parcours de visites encadrées, des belvédères donnant sur les ateliers de traitement et de restauration, des espaces d’observation des réserves ainsi que des dispositifs audiovisuels et numériques.

Des espaces pédagogiques pourraient également être aménagés afin de familiariser les visiteurs avec les techniques de conservation et les différentes étapes de traitement des collections.

Lakhlifa Dahmani souligne que cette dimension pédagogique ne serait pas nécessairement limitée à des événements ponctuels. L’objectif est de permettre aux visiteurs d’observer le travail des équipes présentes sur place, selon des modalités qui restent à préciser.

L’ouverture au public ne signifie toutefois pas que les réserves deviendront des salles d’exposition.

«Les réserves ne seront pas un lieu d’exposition. C’est un lieu de traitement et de préparation des objets», insiste-t-il.

Les espaces accessibles aux visiteurs devront ainsi être séparés des zones techniques soumises à des exigences particulières de sécurité et de conservation.

Une capacité d’accueil pour les biens culturels restitués aux pays africains

Au-delà de sa vocation nationale, la future infrastructure pourrait également intervenir dans les processus de restitution des biens culturels aux pays africains.

La Fondation nationale des musées envisage de proposer des capacités de conservation aux États africains qui récupéreraient des œuvres détenues à l’étranger, notamment dans des pays européens, sans disposer des infrastructures nécessaires pour les accueillir dans des conditions appropriées.

«Ce projet pourrait également contribuer à accompagner le processus de restitution des biens culturels entre pays africains, en offrant une capacité d’accueil et de conservation temporaire ou durable selon les accords et les modalités définies entre les États concernés», explique Lakhlifa Dahmani.

Concrètement, des objets patrimoniaux restitués à leurs pays d’origine pourraient être accueillis et conservés au Maroc, temporairement ou durablement, dans le cadre d’accords conclus avec les États concernés.

Cette possibilité concernerait notamment les pays ne disposant pas des moyens techniques ou logistiques nécessaires pour assurer immédiatement la conservation des œuvres récupérées.

La Réserve nationale délocalisée pourrait contribuer à la coopération patrimoniale africaine, au-delà de sa mission première de conservation des collections marocaines.

Cette dimension reste cependant à concrétiser. Aucun accord spécifique avec un État africain n’a été annoncé à ce stade.

Les prochaines étapes du projet concerneront la poursuite des études architecturales, la définition du coût de construction et l’établissement du calendrier de réalisation, pour un démarrage des travaux envisagé en 2027.