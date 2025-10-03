Culture

Les Lettres du Maghreb ouvrent leur 5ème chapitre le 7 octobre

Lors de la conférence de presse de la 5ème édition du Salon maghrébin du Livre à Oujda.

Oujda accueillera du 7 au 12 octobre 2025 la cinquième édition du Salon maghrébin du Livre «Lettres du Maghreb». L’événement se déploiera cette année autour du thème «Habiter, écrire le monde», réunissant écrivains, éditeurs et intellectuels venus de tout le Maghreb et d’ailleurs.

Par La Rédaction
Le 03/10/2025 à 13h30

L’Agence de développement de l’Oriental organise, du 7 au 12 octobre 2025, la cinquième édition de «Lettres du Maghreb», le Salon maghrébin du Livre, qui se tiendra sur l’esplanade du stade d’honneur d’Oujda.

Le temps du Salon, cet espace se transformera en un lieu vivant de rencontres, de débats et de découvertes, où la littérature prend forme au contact des auteurs, des lecteurs et des penseurs.

La cérémonie d’ouverture officielle, qui sera présidée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, est prévue pour le mardi 7 octobre à 17h00, en présence de hauts responsables ainsi que de figures intellectuelles, académiques et artistiques de renom.

Cette édition accueillera une pléiade d’écrivains, chercheurs, romanciers, philosophes, artistes et poètes du Maroc, mais aussi d’Afrique, du monde arabe, d’Europe et des États-Unis, conférant au Salon une dimension universelle et en faisant un lieu d’échanges féconds et de rencontres ouvertes. Les éditeurs marocains et étrangers y présenteront leurs dernières parutions et offriront au public l’occasion de rencontrer les auteurs lors de séances de dédicaces. Des hommages seront également rendus à des figures culturelles nationales qui ont contribué à façonner la culture marocaine contemporaine.

Lire aussi : Oujda: le retour du salon maghrébin du livre, une renaissance littéraire acclamée par les habitants

Véritable rendez-vous culturel majeur, «Lettres du Maghreb» ambitionne de s’imposer comme un espace incontournable de dialogue entre cultures et civilisations, où la créativité marocaine rencontre l’universel pour construire un avenir fondé sur la diversité, l’ouverture et l’innovation. Le thème choisi, «Habiter, écrire le monde», souligne que l’écriture n’est pas seulement un acte de création, mais aussi une manière d’habiter le monde, de le réinventer et d’en tracer de nouveaux horizons partagés.

S’étendant sur plus de 4.000 m², le Salon comprendra un espace réservé aux maisons d’édition, un espace institutionnel dédié aux publications des établissements publics, des espaces pour les jeunes et les enfants, ainsi qu’un café littéraire où auteurs et lecteurs pourront dialoguer. Trois salles accueilleront une trentaine de tables rondes, tandis que les stands vibreront de débats intellectuels et littéraires, reflétant la richesse des voix et la diversité des identités.

Par La Rédaction
Le 03/10/2025 à 13h30
#Salon#Livre#Oujda#Oriental#Maghreb#Ministère de la culture et de la communication

LEs contenus liés

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Oujda abrite la 4ème édition du Salon maghrébin du livre du 17 au 21 avril avec la participation de 50 éditeurs

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Rabat: grande affluence au premier jour du 29ème Salon international du livre et de l’édition

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Le Maroc, invité d’honneur du 21ème Salon international du livre de Panama

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Édition et livres: une bien fragile industrie, mais de nouvelles tendances se dessinent

Articles les plus lus

1
GenZ212: des manifestations exemplaires, condamnation unanime de la violence
2
CAN 2025: Alger rêve d’un retrait au Maroc
3
Génération Z au Maroc: entre impatience, contradictions et espoirs
4
La princesse Lalla Meryem préside une veillée religieuse en commémoration du 27ème anniversaire de la disparition du roi Hassan II
5
GenZ212. À Casablanca, les jeunes réclament des réformes et rejettent la violence
6
Voici comment la communauté juive marocaine a célébré Yom Kippour à Casablanca
7
Algérie: le limogeage embarrassé de l’ambassadeur Kamel Bouchama après ses insultes envers Trump
8
GenZ212. Attaque contre la gendarmerie à Leqliaa: en images, récit d’une nuit où la violence a franchi toutes les lignes
Revues de presse

Voir plus