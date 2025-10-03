Les Lettres du Maghreb ouvrent leur 5ème chapitre le 7 octobre

Lors de la conférence de presse de la 5ème édition du Salon maghrébin du Livre à Oujda.

L’Agence de développement de l’Oriental organise, du 7 au 12 octobre 2025, la cinquième édition de «Lettres du Maghreb», le Salon maghrébin du Livre, qui se tiendra sur l’esplanade du stade d’honneur d’Oujda.

Le temps du Salon, cet espace se transformera en un lieu vivant de rencontres, de débats et de découvertes, où la littérature prend forme au contact des auteurs, des lecteurs et des penseurs.

La cérémonie d’ouverture officielle, qui sera présidée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, est prévue pour le mardi 7 octobre à 17h00, en présence de hauts responsables ainsi que de figures intellectuelles, académiques et artistiques de renom.

Cette édition accueillera une pléiade d’écrivains, chercheurs, romanciers, philosophes, artistes et poètes du Maroc, mais aussi d’Afrique, du monde arabe, d’Europe et des États-Unis, conférant au Salon une dimension universelle et en faisant un lieu d’échanges féconds et de rencontres ouvertes. Les éditeurs marocains et étrangers y présenteront leurs dernières parutions et offriront au public l’occasion de rencontrer les auteurs lors de séances de dédicaces. Des hommages seront également rendus à des figures culturelles nationales qui ont contribué à façonner la culture marocaine contemporaine.

Véritable rendez-vous culturel majeur, «Lettres du Maghreb» ambitionne de s’imposer comme un espace incontournable de dialogue entre cultures et civilisations, où la créativité marocaine rencontre l’universel pour construire un avenir fondé sur la diversité, l’ouverture et l’innovation. Le thème choisi, «Habiter, écrire le monde», souligne que l’écriture n’est pas seulement un acte de création, mais aussi une manière d’habiter le monde, de le réinventer et d’en tracer de nouveaux horizons partagés.

S’étendant sur plus de 4.000 m², le Salon comprendra un espace réservé aux maisons d’édition, un espace institutionnel dédié aux publications des établissements publics, des espaces pour les jeunes et les enfants, ainsi qu’un café littéraire où auteurs et lecteurs pourront dialoguer. Trois salles accueilleront une trentaine de tables rondes, tandis que les stands vibreront de débats intellectuels et littéraires, reflétant la richesse des voix et la diversité des identités.