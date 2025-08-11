Le Maroc, invité d’honneur du 21ème Salon international du livre de Panama

Le Maroc s’apprête à franchir une étape nouvelle dans ses relations culturelles internationales en Amérique du Sud, en tant qu’invité d’honneur de la 21ème édition du Salon international du livre de Panama. L’événement se tiendra du 11 au 17 août 2025 à Panama City, dans l’enceinte du centre de conventions Atlapa.

Cette présence marocaine, pour la première fois, s’inscrit dans une démarche de renforcement des échanges culturels et intellectuels, visant à construire des ponts de dialogue et de coopération entre les deux rives de l’Atlantique. Placée sous le thème «Construire des ponts avec des mots», la participation du Maroc au salon propose une programmation très éclectique.

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc chapote une série d’activités intellectuelles, patrimoniales et artistiques destinées à offrir aux visiteurs une immersion dans le patrimoine et la créativité du Maroc.

Parmi les temps forts, un espace documentaire présente une sélection soignée d’ouvrages emblématiques publiés par le ministère, mettant en lumière la diversité du patrimoine traditionnel et contemporain marocain, ainsi que des reproductions de manuscrits ornés, témoignages de l’art calligraphique marocain.

Un fonds documentaire en espagnol enrichit également cette offre, facilitant la découverte des créations intellectuelles marocaines par le public latino-américain.