Oujda: le retour du salon maghrébin du livre, une renaissance littéraire acclamée par les habitants

Bien plus qu’une simple exposition de livres et de dernières parutions intellectuelles, le Salon maghrébin du livre s’est affirmé comme un espace vibrant, offrant aux jeunes une plongée dans le monde des idées. Dans ses allées et espaces dédiés, il a favorisé les échanges et les débats autour des sujets traités par les auteurs, poètes, philosophes et artistes, transformant chaque moment passé dans ses enceintes en une célébration de la culture et de la lecture.

Une attention particulière a été portée à l’épanouissement des jeunes lecteurs, avec un espace spécialement conçu pour eux. Cette initiative, en ouvrant de nouveaux horizons culturels et en stimulant la curiosité, a non seulement renforcé l’amour de la lecture, mais a également encouragé l’exploration de divers sujets et le développement des compétences linguistiques.

Le Salon a également joué un rôle crucial en tant que point de rencontre, rassemblant des acteurs culturels de divers horizons. Cette convergence d’idées et de perspectives a contribué au développement culturel de la région, tout en fournissant des espaces propices au dialogue et à l’échange entre participants venant d’Afrique, du Monde arabe et d’Europe.

«Être ici lors de cette 4ème édition du Salon maghrébin du livre d’Oujda est un grand moment de partage et d’amitié, et surtout de fraternité», a déclaré Elvis Mampuele, écrivain congolais. «Avec cette participation, j’apporte ma pierre à l’édifice, mais surtout, je tire beaucoup de bénéfices des anciens qui sont présents. C’est une occasion d’échange et d’apprentissage, et c’est un honneur d’être à la même table que des figures qui m’ont inspiré», a-t-il ajouté.

Zahra, représentante d’une maison d’édition à Casablanca, a quant à elle souligné l’importance de mettre en lumière les auteurs et intervenants des séminaires, ainsi que de proposer une sélection pointue des ouvrages en adéquation avec les thématiques du salon.

De leur côté, les participants, en particulier les jeunes, ont unanimement salué l’impact transformateur de cet événement dans leur communauté. Au-delà du divertissement, le salon a représenté une opportunité d’apprentissage riche, d’exploration culturelle et de développement personnel. En naviguant à travers les stands et en participant aux activités, ils ont élargi leurs horizons, nourri leur esprit critique et renforcé leur engagement envers la lecture et la réflexion. Ainsi, le Salon maghrébin du livre demeure un espace dynamique où l’éducation se marie avec le plaisir à Oujda.