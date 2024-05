Rabat: grande affluence au premier jour du 29ème Salon international du livre et de l’édition

Accompagné de Mohamed Hajoui, secrétaire général du gouvernement, Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a parcouru trois heures durant les allées du Salon international du livre et de l’édition (SIEL).

Il s’est arrêté dans plusieurs pavillons et stands, allant des exposants des départements publics, des universités, du Parlement jusqu’aux présentoirs des éditeurs, en passant par le livre scolaire et les aires dédiées aux représentations étrangères, dont les stands des éditeurs africains et de l’Unesco (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture), invité d’honneur de cette édition du SIEL. Mehdi Bensaïd s’y est longuement entretenu avec Éric Falt, directeur du Bureau de l’Unesco pour le Maghreb, au sujet de la coopération entre le Royaume et l’organisation onusienne et des moyens de la développer.

Le ministre et Mohamed Hajoui ont également visité les centres de conférences, après avoir pris connaissance d’une activité organisée par le Parlement au profit de jeunes élèves issues de régions sinistrées après le séisme d’Al Haouz. Dans le stand bondé du Parlement, Aziz El Mouhib, chargé de l’information et de la communication à la Chambre des représentants, a exprimé à l’assistance le grand honneur qui échoit à l’institution législative de rendre hommage aux victimes du séisme.

Lors de l’inauguration du SIEL, Mehdi Bensaïd a exprimé sa joie de «voir ce salon connaître autant de succès et d’engouement de la part des Marocains, jeunes et moins jeunes», assurant qu’«il y a une grande envie pour le livre et la lecture». «Nous déployons de grands efforts pour encourager la lecture et l’édition du livre, notamment à travers les bibliobus, qui nous permettent d’atteindre le monde rural», a-t-il ajouté.

Lire aussi : Salon du livre: l’Unesco invité d’honneur de la 29ème édition

Dans une déclaration pour Le360, l’écrivain Tahar Bejelloun a abondé dans le même sens: «Il est très important pour moi d’être présent ici, à cette édition du SIEL, afin de soutenir le livre». «Il est essentiel que ce salon existe, parce que c’est l’occasion pour les jeunes de découvrir des livres et de lire. Nous avons besoin d’une jeunesse qui lise et, malheureusement, nous savons qu’au niveau de la lecture, le constat n’est pas très réjouissant», a-t-il déploré.

Pour rappel, cette édition du SIEL voit la participation de 743 exposants, issus de 48 pays, présentant sur leurs stands une somme de quelque 100.000 titres. Elle ambitionne de dépasser le record de 500.000 visiteurs établis par la précédente mouture de 2023.