Novembre, mois culturel: les cinq événements à ne pas manquer

Les férus de sorties culturelles seront servis durant ce mois de novembre, qui pourrait être considéré comme le mois culturel par excellence, tant il concentre des évènements qui valent incontestestablement le détour. Jugez-en: une exposition dédiée à l’École des beaux-arts de Casablanca, le festival L’Boulevard, toujours à Casablanca, comme le baptême du feu du Salon international du livre enfant et jeunesse, les 10 ans du festival et marché musical Visa For Music à Rabat, le Festival cinéma et migrations à Agadir et, le meilleur pour la fin, la 20ème édition du Festival international du Film de Marrakech (FIFM).

Une mémoire de l’École des beaux-arts de Casablanca

Initiative du KW Institute for Contemporary Art (Berlin) et de ThinkArt (Casablanca), en partenariat avec la Sharjah Art Foundation, l’Institut für Auslands beziehungen (IFA), le Goethe-Institut Marokko et Zamân Books & Curating, l’exposition «School of Casablanca» revient sur l’héritage de l’École supérieure des beaux-arts de Casablanca, sa pédagogie innovante, son esthétique moderniste et ses stratégies pionnières d’exposition dans le Maroc des années 1960. L’exposition, qui sera inaugurée le samedi 11 novembre, prendra ses quartiers jusqu’au 14 janvier 2024 dans différents lieux de la ville blanche.

Le SIEL parti, le SILEJ s’installe à Casablanca

Après le transfert du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) vers Rabat, Casablanca se consolera avec Salon international du livre enfant et jeunesse (SILEJ), dont la première édition aura lieu du 15 au 22 novembre à Anfa Park, où un village éphémère de 2.059 m2 sera installé. Ouvert de 10 heures à 19 heures, le Salon accueillera 255 exposants, provenant de 33 pays, dont le Maroc, le Portugal, les Émirats arabes unis, l’Espagne, la Jordanie, la Palestine, les États-Unis ou encore le Sénégal. L’un des moments forts du Salon sera la présence, durant les quatre premiers jours, des dessinateurs de célèbres personnages des comics Marvel, auxquels un espace sera exclusivement dédié. Bonne nouvelle, le prix du ticket d’entrée varie entre 5 et 10 dirhams, avec une réduction pour les écoles et les visiteurs disposant du Pass Jeunes.

Les 10 ans de Visa For Music

La ville de Rabat s’apprête à accueillir, du 22 au 25 novembre, la 10ème édition du festival et marché musical Visa For Music. Plus d’une trentaine d’artistes internationaux seront présents à ce qui est considéré comme le plus grand marché musical d’Afrique, et qui prendra place cette année encore au Théâtre Mohammed V. Au programme: des conférences, des show-cases et des rencontres avec les artistes. L’accès aux quatre journées du Festival se fait via un Full Pass facturé 600 dirhams.

L’Boulevard 2023: un menu condensé

Initialement prévue du 15 au 24 septembre dernier, puis reportée à une date ultérieure suite au séisme du 8 septembre, la mouture 2023 du festival L’Boulevard se tiendra finalement du 16 au 19 novembre 2023, dans un format condensé de 4 jours suivis, au lieu des dix jours et deux week-ends traditionnels. En revanche, le lieu ne change pas, l’évènement gardant ses quartiers au stade du RUC à Casablanca, avec des spectacles de 16H00 à 23H00. Au programme: musique urbaine marocaine et internationale, concerts, spectacles de cirque et de danse, des ateliers et un souk associatif, sans oublier l’incontournable compétition Tremplin L’Boulevard.

Festival international du Film de Marrakech, du lourd pour cette 20ème édition

Pour sa 20ème édition, prévue du 24 novembre au 2 décembre 2023, le Festival international du Film de Marrakech (FIFM) présentera une sélection de 75 films, provenant de 36 pays et répartis en plusieurs sections. La compétition officielle comprendra quant à elle 14 films, dont deux Marocains: «La Mère de tous les mensonges», d’Asmaa El Moudir, et «Les Meutes», de Kamal Lazraq.

10 CELEBRATED NAMES OF WORLD CINEMA TO PARTICIPATE IN THE MARRAKECH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL’S IN CONVERSATION WITH... PROGRAMME #Marrakechfestival #20thedition from November 24th to December 2nd, 2023 https://t.co/HZqvEN2XCn pic.twitter.com/OI4SuKRy5K — Marrakech International Film Festival (@Marrakech_Fest) November 7, 2023

Cerise sur le gâteau, dix personnalités du cinéma mondial seront de la partie pour des échanges devant le public baptisées «In conversation with…». Côté réalisateurs, la liste comprend notamment Faouzi Bensaïdi (Maroc), Bertrand Bonello (France), Naomi Kawase (Japon) et Andreï Zvyagintsev (Russie). Côté acteurs, Marrakech accueillera entre autres Willem Dafoe (États-Unis), Mads Mikkelsen (Danemark), Viggo Mortensen (États-Unis) et Tilda Swinton (Écosse). Le monstre sacré du cinéma US, Martin Scorcese, devenu un habitué du FIFM, sera également là pour souffler sa 20ème bougie.