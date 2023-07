Moussem de Tan Tan 2023: organisée en partenariat avec les Emirats, la course de dromadaires fait sensation

Les dromadaires ont été les stars de la troisième journée du Moussem de Tan Tan. En partenariat avec les Emirats arabes unis, invité d’honneur de cette 16ème édition, une course a été organisée dimanche 9 juillet pour mettre en valeur et préserver une longue tradition du Sahara.

Tout au long de la journée, une centaine de camélidés à une bosse ont défilé le long de la piste de course, sous le regard attentif des éleveurs qui se disputaient le grand prix. Hauts, élancés et résistants, les dromadaires qui ont participé à la course ont dû répondre à des critères de sélection bien précis, lesquels témoignent de la qualité de l’élevage de chaque participant et de la pureté de la race de chaque région.

«La course de dromadaires est toujours une occasion pour encourager l’élevage de cette espèce qui constitue un symbole de l’identité arabe. C’est un héritage qu’on se transmet de père en fils», a souligné Mohammed Abdullah Al Mouniri, directeur des divertissements du Moussem de Tan Tan.

Lire aussi : Lever de rideau sur la 16e édition du Moussem de Tan-Tan

Proclamé en 2005 patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, le Moussem de Tan Tan est de retour cette année après trois ans d’interruption en raison de la crise sanitaire.

Cette édition, organisée par la Fondation Almouggar du 7 au 12 juillet sous la thématique «Moussem de Tan-Tan, enracinement identitaire et levier de développement durable», prévoit plusieurs activités dont des soirées musicales et artistiques animées par des troupes nationales et internationales, des Tbouridas et des salons d’artisanat.