Lever de rideau sur la 16e édition du Moussem de Tan-Tan

Intervenant à l’ouverture officielle, samedi soir, de la 16e édition du Moussem de Tan-Tan, organisée jusqu’au 12 juillet par la fondation Almouggar, sous le haut patronage du roi Mohammed VI sous le signe: «Le Moussem de Tan-Tan...confirmation de l’identité et levier du développement durable», Bensaid a souligné que ce Moussem avait été proclamé en 2005 comme l’un des chefs-d’œuvre du patrimoine oral immatériel de l’humanité, avant d’être inscrit en 2008 sur la liste représentative du patrimoine immatériel mondial de l’UNESCO.

Il a ajouté que le patrimoine culturel hassani est considéré comme un affluent essentiel de l’identité nationale et une source de fierté pour les populations du Sahara, mettant en relief la haute sollicitude dont le Souverain entoure la culture hassanie, comme l’a réaffirmé SM le Roi lors du discours prononcé à l’occasion du 42ème anniversaire de la Marche verte en 2017.

«La préservation de l’héritage et du patrimoine culturel reste une responsabilité collective», a souligné le ministre, ajoutant qu’«en application des hautes directives royales, le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication a lancé le projet Morocco Heritage Label et des avancées importantes ont été accomplies dans le projet d’élaboration du label et des signes distinctifs de ces éléments du patrimoine immatériel dans le but de protéger l’identité du Royaume et de préserver son patrimoine culturel contre les tentatives d’usurpation, à travers toutes les voies légales et mécanismes à la disposition prévus par l’UNESCO et toutes les organisations internationales et régionales compétentes».

De son côté, le président de la fondation Almouggar, Mohamed Fadel Benaich, a indiqué que l’édition actuelle du Moussem de Tan Tan, de retour après une absence de trois ans en raison de la pandémie de la Covid-19, se distingue par la richesse et la diversité de sa programmation culturelle et artistique en ce qui concerne la mise en valeur de la composante culturelle hassanie et de ses nombreuses manifestations, en plus de la programmation d’un ensemble d’activités artistiques et sportives.

Il a relevé que la fondation concentre ses efforts sur la protection et la préservation du patrimoine immatériel de l’humanité, mettant en lumière 12 éléments marocains inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, précisant que ce moussem est l’occasion pour les participants, dont les représentants du corps diplomatique accrédité à Rabat et dans les provinces du Sud, de découvrir la culture marocaine et de s’informer sur le rôle joué par le Royaume dans la protection et la préservation du patrimoine immatériel inscrit sur la liste représentative de l’UNESCO.

Pour sa part, le président du comité de direction des festivals et programmes culturels et patrimoniaux à Abou Dhabi, Fariss Khalaf Al Mazrouai a souligné l’importance du Moussem de Tan-Tan en tant qu’événement culturel et artistique distinctif qui rassemble diverses formes de cultures bédouines, ajoutant que cette manifestation est devenue un rendez-vous de rencontre des cultures et de mise en valeur du patrimoine du Sahara. Il a indiqué que la participation des Emirates Arabes Unis à ce moussem, la septième du genre, incarne la profondeur des relations fraternelles entre son pays et le Royaume.

L’ouverture officielle du Moussem de Tan-Tan s’est déroulée en présence de la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, du wali de la région Guelmim Oued Noun, Mohamed Najem Abhay, du gouverneur par intérim de la province de Tan-Tan, Abdellatif Chedali, de la présidente du conseil de la région, Mbarka Bouaida, et de plusieurs ambassadeurs accrédités auprès du Royaume.

Le programme de cette grande manifestation comprend de nombreuses activités patrimoniales, sportives, culturelles, artistiques, socio-économiques, des tentes thématiques, des courses de dromadaires, des concours de cuisine traditionnelle, ainsi que des séminaires, des soirées musicales, des expositions et un carnaval.