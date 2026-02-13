MMVI: Younes Rahmoun expose «Habba, Chajara, Zahra», une installation vidéo immersive

Le vernissage de l’exposition de Younes Rahmoun a eu lieu jeudi soir avec la présence de Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées (FNM) et de Nadia Sabri, directrice du MMVI, en présence d’une nombreuse assistance. L’exposition, selon les organisateurs, a été conçue «comme un parcours méditatif où image et son dévoilent une forme de quête spirituelle, pour proposer une réflexion sur la transformation, depuis la genèse à l’éclat de l’épanouissement».

Ils expliquent qu’à travers une installation vidéo immersive, l’artiste explore «la métamorphose de l’existence, là où la nature se fait miroir de l’âme. De la graine enfouie, symbole du potentiel et de la gestation intérieure, à l’arbre qui s’élève, reflet de croissance et d’ouverture au monde, jusqu’à la fleur, éphémère et lumineuse par sa beauté. Et à chaque étape née un état de l’être à la fois intime et universel».

Dans cet univers, estime l’artiste Younes Rahmoun, «les œuvres Habba et Zahra dialoguent comme deux temps d’un même cycle l’un est tourné vers l’intériorité et l’autre va vers l’éclosion, formant ainsi un équilibre fragile, mais essentiel où la croissance, le partage et la disparition se rejoignent». Quant à la vidéo Habba (graine), elle raconte l’histoire d’un commencement, montre le temps nécessaire à toute naissance à savoir «un mélange de patience, de solitude et de confiance à l’abri des regards».

Mehdi Qotbi, président de la FNM, souligne que l’exposition est un hymne «à la joie, un hymne à ce que j’appellerai naissance, celle de la paix, du spirituel. Je crois que les gens vont complètement s’immerger dans cette exposition et être plongés réellement comme on est plongé dans des vagues de la mer».

La directrice du MMVI a abondé dans le même sens, expliquant que le musée abrite pour la première fois cette nature d’imagination artistique féconde. Selon un communiqué de la FNM, l’exposition est une première au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain dans le format d’une installation vidéo sur dix écrans flottants, Zahra-Khasla (fleur-vertu). Chaque écran, a-t-on indiqué, offre «une variation de cette beauté fragile et éphémère».

L’exposition de l’artiste Younes Rahmoun, selon la même source, invite le spectateur à une immersion dans l’univers symbolique d’une œuvre contemporaine qui dialogue en finesse avec la spiritualité et la contemplation du mois du Ramadan. Le communiqué souligne qu’en plaçant la création nationale au cœur de ses missions, la Fondation nationale des musées réaffirme par cette exposition son engagement envers les artistes locaux et leur diversité d’expression.

Younes Rahmoun est né en 1975 à Tétouan, au nord du Maroc, où il vit et travaille. Il est diplômé de l’Institut national des Beaux-Arts de Tétouan (INBA) en 1998 où il enseigne depuis 2008 en tant qu’artiste-intervenant. Son œuvre, a-t-on conclu, «s’enracine dans son univers personnel et dans une réflexion spirituelle nourrie par l’expérience vécue».