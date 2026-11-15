Marrakech: le Mellah retrouve sa vitalité et séduit les visiteurs, entre arômes d’épices et héritage historique

Le Mellah de Marrakech retrouve son animation et attire de nouveau les touristes étrangers, séduits par ses couleurs, ses parfums et l’authenticité de ce quartier chargé d’histoire. (M. Lamrikhi/Le360)

Le Mellah de Marrakech, ancien quartier juif de la médina, a retrouvé une bonne part de son dynamisme touristique et commercial après avoir surmonté les conséquences du séisme d’Al Haouz. Ses ruelles et ses souks, en particulier celui des épices et des herbes, attirent de nouveau un nombre croissant de visiteurs étrangers. Ceux-ci cherchent une expérience qui associe la découverte du patrimoine local et un aperçu de la vie quotidienne dans la médina.

Fondé au XVIe siècle, le Mellah compte parmi les espaces historiques les plus marquants de la ville. Il conserve une mémoire architecturale et culturelle qui reflète la pluralité des apports ayant façonné l’identité de la ville ocre.

Les opérations de restauration et de réhabilitation menées après le séisme de septembre 2023 ont permis à plusieurs de ses bâtiments et équipements de retrouver leur attrait. Elles ont aussi conforté sa place dans les circuits touristiques qui relient les principaux monuments de la ville, dont les palais de la Bahia et El Badi ainsi que le musée Dar Si Said.

Au cœur du quartier, le souk des épices et des herbes s’impose comme l’un des principaux points d’attraction. Les boutiques y accueillent des visiteurs de toutes nationalités, venus découvrir les épices marocaines, les plantes de la médecine traditionnelle et les huiles naturelles. Ces produits relèvent d’un héritage à la fois commercial et thérapeutique.

Les couleurs des épices, les parfums des herbes qui émanent des échoppes, la circulation des commerçants et des clients dans des ruelles étroites donnent au souk une atmosphère singulière. La visite dépasse ainsi le simple achat et devient l’occasion de découvrir une facette de la culture marrakchie et de ses traditions commerciales.

Lors d’un reportage sur place, la caméra du média Le360 a relevé une affluence notable de touristes étrangers, notamment français. Ils se sont montrés attentifs à l’offre des boutiques et à l’ambiance de ce lieu historique.

Un touriste originaire de Marseille, habitué de Marrakech où il se rend avec son épouse, nous a confié que les souks du Mellah sont devenus une étape incontournable de ses séjours répétés dans la ville. Il veille, à chaque visite, à découvrir les produits exposés et à profiter de l’ambiance. Il met en avant l’accueil, l’amabilité des commerçants et la spécificité de l’architecture marrakchie.

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Sandra, touriste française en visite au Maroc pour la première fois, s’est dite séduite par l’ambiance du souk et a qualifié son expérience d’unique. Elle a salué la diversité des boutiques et la manière dont les commerçants traitent leurs visiteurs et souhaite revenir au Maroc.

L’intérêt du Mellah ne se limite pas à son activité commerciale et touristique. Le quartier porte aussi une valeur historique et symbolique, en tant que témoin de l’ancienne présence juive à Marrakech et de périodes de coexistence entre les composantes de la société marocaine. Cette mémoire s’incarne dans des édifices encore debout, au premier rang desquels la synagogue Slat El Azama, l’un des sites majeurs du patrimoine juif marocain, qui attire des visiteurs curieux de l’histoire de la ville et de la diversité de ses héritages culturels et religieux.

Entre ses souks d’épices, ses ruelles historiques et ses lieux de culte, le Mellah poursuit ainsi la reconquête de sa place sur la carte touristique de Marrakech, offrant l’image d’une ville soucieuse de préserver sa mémoire et de raviver ses espaces patrimoniaux, tout en maintenant la vitalité de ses activités commerciales et sociales.