Fès. Le Musée de la culture juive marocaine ouvre bientôt ses portes au Mellah

Au cœur du Mellah de Fès, le Musée de la culture juive marocaine s’apprête à ouvrir ses portes. L’établissement, qui sera inauguré lundi 12 octobre 2026, devient le premier musée entièrement dédié à la culture hébraïque financé par des fonds publics dans l’histoire d’un pays arabo-musulman. Lancé par le roi Mohammed VI en avril 2019, le projet s’inscrit dans le vaste programme de réhabilitation et de mise en valeur de l’ancienne médina de Fès.

Le roi Mohammed VI a donné, le 15 avril 2019, le coup d’envoi des travaux de construction du Musée de la culture juive, parallèlement au lancement de la restauration du Palais Al Batha. Les deux chantiers s’inscrivaient dans les programmes de réhabilitation et de mise en valeur de l’ancienne médina de Fès, destinés notamment à sauvegarder son patrimoine architectural, culturel et spirituel.

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Après d’importants travaux de restauration, le Palais Al Batha a rouvert ses portes au public en février 2025 sous l’appellation de Musée Al Batha des arts de l’Islam. Édifié à la fin du 19ème siècle sous le règne du sultan Moulay Hassan Ier et achevé sous celui de Moulay Abdelaziz, le palais abritait depuis 1915 un musée consacré aux arts et traditions de Fès et de sa région.

À travers ces deux équipements muséaux, c’est la pluralité des composantes de l’identité marocaine qui est mise en valeur, dans une ville dont l’histoire est profondément marquée par la coexistence et les échanges entre différentes traditions religieuses et culturelles.

Une première dans le monde arabo-musulman

Le Musée de la culture juive marocaine constitue une première dans l’histoire du monde arabo-musulman: jamais un pays de cet espace n’avait consacré de fonds publics à la création d’un établissement muséal entièrement dédié à la culture hébraïque.

Doté d’un financement public de 10 millions de dirhams pour sa construction, le projet a été conçu avec l’implication de la communauté juive marocaine et de plusieurs acteurs engagés dans la sauvegarde de ce patrimoine, dont la Fondation du patrimoine culturel judéo-marocain, présidée par Serge Berdugo.

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Pensé comme un lieu de mémoire, de conservation et de transmission, l’établissement rassemble des objets cultuels et de la vie quotidienne, des pièces archéologiques, ethnographiques et artistiques ainsi que des archives et des manuscrits. Les collections permettent de restituer l’histoire, les traditions et les expressions culturelles des communautés juives du Maroc.

Un équipement muséal au cœur du Mellah

Édifié sur un terrain mis à disposition par la communauté juive de Fès, le musée s’inscrit au cœur du Mellah, à proximité immédiate du cimetière juif. L’architecture fait largement appel aux savoir-faire traditionnels marocains. Zellige, plâtre sculpté, bois peint et fontaine en marbre structurent notamment le patio d’accueil.

La maîtrise d’ouvrage du chantier a été assurée par l’Agence pour le développement et la réhabilitation de la médina de Fès (ADER-Fès), en coordination avec la Fondation nationale des musées (FNM). Les travaux de construction et d’aménagement se sont achevés en mars 2023, avant le déploiement de la scénographie et l’installation des collections.

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L’établissement développe une superficie totale de plus de 1.700 mètres carrés, dont environ 1.200 mètres carrés dédiés aux espaces d’exposition. La muséographie propose une lecture à la fois historique, religieuse, sociale et anthropologique du judaïsme marocain.

Le parcours permanent se déploie sur deux niveaux et s’articule autour de plusieurs séquences thématiques, parmi lesquelles «Maroc, terre de rencontre», «Les institutions communautaires», «Le cycle de vie», «Le cycle de l’année» et «Les métiers traditionnels».

Au rez-de-chaussée, une frise chronologique retrace plus de 2.500 ans de présence juive au Maroc. Le parcours revient notamment sur la création du Mellah de Fès au 15ème siècle et sur l’arrivée, à partir de 1492, des Juifs expulsés de la péninsule Ibérique. Il met également en lumière plusieurs personnalités religieuses et intellectuelles, dont des figures rabbiniques issues de la tradition marocaine. À cette étape de la visite, des ouvertures donnent directement sur le cimetière juif, établissant un lien visuel fort entre les collections et la mémoire des lieux.

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À l’étage, le parcours aborde l’organisation institutionnelle et sociale de la communauté à travers la synagogue, l’école hébraïque, le tribunal rabbinique et le Mellah. Une séquence consacrée au cycle de la vie présente les principaux rites et étapes qui le jalonnent, de la circoncision aux rites funéraires, en passant par la bar-mitsva et le mariage.

Une autre section est dédiée aux fêtes du calendrier hébraïque et à leurs expressions propres au contexte marocain. Le parcours s’achève sur les métiers et savoir-faire traditionnels, avec notamment la reconstitution d’un atelier de bijoutier. Costumes, parures et instruments de musique viennent illustrer la diversité régionale du patrimoine judéo-marocain.

Conserver, transmettre et faire connaître

Au-delà du parcours permanent, le musée dispose d’espaces répondant aux exigences de conservation préventive et de sécurisation des collections. Des dispositifs audiovisuels et numériques complètent la médiation muséale afin de rendre les contenus accessibles à différents publics. Des ateliers pédagogiques sont également prévus à destination notamment des enfants et des groupes scolaires.

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Le nouvel établissement vient ainsi renforcer le réseau muséal de Fès et s’inscrit dans la dynamique de préservation et de valorisation du patrimoine portée par la Fondation nationale des musées sous l’impulsion du roi Mohammed VI. Dans la capitale spirituelle du Royaume, le Musée de la culture juive marocaine entend préserver et transmettre une composante séculaire de l’identité marocaine, façonnée par plus de deux millénaires de présence juive.