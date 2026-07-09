«L’Odyssée» de Christopher Nolan, tourné en partie à Dakhla, sort au cinéma le 15 juillet

Projeté en avant-première à Paris mercredi 8 juillet, «L’Odyssée» de Christopher Nolan sortira en salles le 15 juillet. Le film événement, doté d’un budget colossal de 250 millions de dollars, sera projeté simultanément dans l’ensemble des cinémas du Maroc, comme nous l’a confirmé le distributeur marocain Mohammed Khouna, de Film Event Consulting.

D’une durée de 2h52, ce long-métrage a été tourné en Grèce, en Italie, en Islande, en Écosse et au Maroc. Il est produit par Universal Studios et Emma Thomas, épouse et collaboratrice de longue date de Christopher Nolan. Au Maroc, la production exécutive a été assurée par Zak Productions. Le tournage a par ailleurs mobilisé plus de 600.000 mètres de pellicule.

Matt Damon y incarne Ulysse. Dans des déclarations à la presse internationale, l’acteur a évoqué les conditions de tournage particulièrement éprouvantes rencontrées durant le projet.

Pour ce nouveau long-métrage, le réalisateur d’Oppenheimer a posé sa caméra sur la Dune blanche de Dakhla, choisie pour incarner l’île mythique d’Ogygie. C’est sur ce site emblématique que la magicienne Calypso, interprétée par Charlize Theron, retient Ulysse prisonnier pendant sept ans. Lors d’une présentation organisée devant des exploitants de salles, Christopher Nolan a lui-même salué cette étape marocaine du tournage, qu’il a qualifiée d’«expérience formidable».

Pour le Maroc, ce choix constitue une vitrine internationale de premier plan. Le Royaume fait depuis plusieurs années de l’accueil des productions étrangères un levier de son attractivité économique, notamment grâce au mécanisme de cash rebate du Centre cinématographique marocain (CCM), qui peut couvrir jusqu’à 30% des dépenses éligibles engagées sur le territoire.

Adapté de l’épopée attribuée à Homère, composée au huitième siècle avant notre ère, L’Odyssée retrace le long périple d’Ulysse après la guerre de Troie. Durant dix années, le héros et ses compagnons affrontent une succession d’épreuves et de créatures mythologiques: le Cyclope Polyphème, Éole, maître des vents, les Sirènes, ainsi que les monstres marins Charybde et Scylla.

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Considérée comme l’un des textes fondateurs de la civilisation grecque, L’Odyssée figure parmi les œuvres majeures de la littérature universelle, aux côtés de L’Iliade. Son récit a inspiré de nombreuses adaptations au cinéma, des plus fidèles, comme The Return d’Uberto Pasolini (2024), aux plus libres, à l’image de O Brother, Where Art Thou? des frères Coen.

Avec L’Odyssée, Christopher Nolan signe le scénario et la réalisation de son treizième long-métrage. Le cinéaste britannique est notamment l’auteur de Memento, The Dark Knight, Inception, Interstellar et Oppenheimer, ce dernier lui ayant valu l’Oscar du meilleur réalisateur.

Fidèle à ses habitudes, Nolan s’est entouré de plusieurs collaborateurs de longue date, dont le directeur de la photographie Hoyte van Hoytema (Interstellar, Tenet, Oppenheimer) et le compositeur Ludwig Göransson, oscarisé pour la bande originale d’Oppenheimer.

Le casting réunit plusieurs des plus grandes stars hollywoodiennes. Après Interstellar et Oppenheimer, Matt Damon retrouve Christopher Nolan pour incarner Ulysse. Tom Holland prête ses traits à Télémaque, le fils du héros, tandis qu’Anne Hathaway interprète Pénélope. Charlize Theron campe Calypso, aux côtés de Zendaya, Robert Pattinson et Jon Bernthal, qui complètent cette distribution prestigieuse.