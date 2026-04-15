«L’Enfant du désert»: à l’écran, l’incroyable histoire d’un enfant du Sahara recueilli par des autruches

L’histoire de Hadara, qui prend racine dans le désert marocain dans les années 1920, est devenue une légende, un conte que l’on raconte aux enfants depuis plusieurs générations avec pour héros principaux un jeune garçon de deux ans…et des autruches.

Enfant nomade, le jeune Hadara à peine âgé de deux ans se perd dans le désert lors d’une tempête de sable. Pendant dix ans, il va parvenir à survivre dans cet environnement hostile grâce à des autruches qui vont le recueillir.

Si cette histoire s’est perpétuée par la tradition orale, le film est tiré du livre Hadara, L’enfant autruche, écrit par une journaliste suédoise, Monica Zak, paru en français aux éditions Casbah, en 1999.

Si une telle histoire, présentée comme vraie par l’autrice du livre, peut paraître invraisemblable aujourd’hui, Gilles de Maistre la contextualise pour l’ancrer encore un peu plus dans le réel. «L’histoire d’Hadara date du début du XXème siècle. De nos jours, il n’aurait sûrement pas survécu car le désert est beaucoup plus sec. Il n’y a plus d’eau, plus de nourriture, plus d’animaux. Le Sahara a été gagné par la sécheresse alors qu’il y a une centaine d’années, il y avait des oasis, des lions, des autruches… Le désert était beaucoup plus vivant», explique ainsi le réalisateur.

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Porté à l’écran par trois enfants qui ont interprété le rôle d’Hadara à différents âges, ainsi que par l’acteur et humoriste français Kev Adams, les autruches et les fennecs occupent aussi le haut de l’affiche et ont été «dirigés» par Wendy Adriaens, défenseuse des animaux flamande. «Notre méthode est de ne pas faire de dressage mais de collaborer avec les animaux», explique le réalisateur. «On crée des liens entre eux et les acteurs. On fait appel à des personnes qui ont cette capacité de créer ces liens dans la vie», poursuit-il. Avant de préciser qu’après le tournage, les animaux ont été confiés au refuge «La Perle aux Oiseaux», situé aux environs de Marrakech, dédié à la faune sauvage.