L’écrivaine Zineb Mekouar reçoit le prix Henri de Régnier de l’Académie française pour «Souviens-toi des abeilles»

Nouvelle consécration pour Zineb Mekouar. Son deuxième roman, Souviens-toi des abeilles, publié en mai 2024 chez Gallimard dans la collection Blanche, vient de remporter le prix Henri de Régnier de l’Académie française.

Le roman mêle conte, fable écologique et drame intime, dans une langue à la fois sobre et bouleversante. Il a été salué par la critique, notamment pour sa capacité à faire dialoguer mémoire, nature et identité.

Souviens-toi des abeilles raconte l’histoire du jeune Anir, 10 ans, qui grandit dans un village reculé du Haut Atlas marocain, entre les légendes de son grand-père et les murmures de sa mère. Il apprend à s’occuper des abeilles dans un rucher ancestral, symbole de transmission et de lien avec la nature. Mais derrière les contes et les silences familiaux se cache un secret lourd de conséquences, qui bouleversera sa vision du monde.

À travers les yeux de l’enfant, le roman explore les thèmes de la mémoire, de l’écologie, de la filiation et de la résilience, dans un Maroc rural confronté à la sécheresse et à l’oubli.

Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, Zineb Mekouar est une écrivaine franco-marocaine installée à Paris depuis 2009. Diplômée de Sciences Po et de HEC Paris, elle a d’abord travaillé dans le conseil en stratégie, les affaires publiques et les institutions françaises, notamment sur les questions de l’égalité femmes-hommes et celles des droits humains.

Révélée en 2022 avec son premier roman, La Poule et son cumin (JC Lattès), finaliste du Prix Goncourt du premier roman, elle y explorait avec justesse les fractures sociales du Maroc à travers le destin croisé de deux amies issues de milieux antagonistes.