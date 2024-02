Le Prix Ibn Rochd de la concorde attribué à l’écrivain Abdelkader Chaoui et à l’Institut Cervantes au Maroc

L’écrivain, poète, journaliste et ancien diplomate Abdelkader Chaoui.

Le Prix Ibn Rochd de la concorde sera attribué à l’écrivain Abdelkader Chaoui et au réseau de l’Institut Cervantes au Maroc, en reconnaissance de leurs actions en faveur de la promotion de la coexistence et du dialogue interculturel, ont annoncé, jeudi, les initiateurs de cette distinction.

Lancé récemment par l’association d’amitié Andalousie-Maroc «Forum Ibn Rochd», le prix comporte deux catégories. La première concerne les contributions significatives d’acteurs institutionnels ou particuliers espagnols, tandis que la seconde prime les actions accomplies par des acteurs institutionnels ou particuliers marocains.

Cette année, le Prix Ibn Rochd de la concorde sera remis à Abdelkader Chaoui et au directeur de l’Institut Cervantes, Luis Garcia Montero, lors d’une cérémonie officielle qui se tiendra fin mai prochain en Espagne, précise l’association dans un communiqué.

Récompenser la promotion du dialogue

Cette distinction vise à «mettre en valeur, encourager et récompenser les contributions significatives des acteurs institutionnels ou des particuliers à la compréhension, la connaissance mutuelle et la coexistence, ainsi qu’à la promotion du dialogue, la défense des valeurs de liberté, des droits de l’homme, de paix, de justice et la protection de l’environnement aussi bien au Maroc qu’en Espagne», explique-t-on.

Lire aussi : Les relations entre le Maroc et l’Espagne décryptées par Carlos Malamud, senior analyst à l’Institut royal Elcano

L’Institut Cervantes déploie au Maroc l’un de ses réseaux les plus importants du monde, avec 6 centres répartis sur les différentes régions du Royaume (Rabat, Marrakech, Casablanca, Tanger, Tétouan et Fès).

Né à Bab Taza en 1950, l’écrivain, poète, journaliste et ancien diplomate Abdelkader Chaoui est de la trempe des écrivains qui ont consacré une bonne partie de leurs activités intellectuelles et créatives à l’apport de l’écriture dans l’ouverture sur les différentes cultures du monde.

L’association d’amitié Andalousie-Maroc «Forum Ibn Rochd», qui compte jusqu’à présent plus de 200 membres des deux côtés du détroit de Gibraltar, se fixe pour mission le renforcement de la connaissance mutuelle entre les deux peuples, à travers diverses activités.