Culture

Le Moussem de Tan-Tan annonce ses nouvelles dates

Le Moussem de Tan Tan.

La 19ᵉ édition du Moussem de Tan-Tan se tiendra désormais du 30 octobre au 3 novembre 2026. Annoncées par la Fondation Almouggar, ces nouvelles dates placent ce rendez-vous majeur du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO au cœur des célébrations nationales de la Fête de l’Unité (Aid Al Wahda).

Par La Rédaction
Le 24/09/2026 à 19h45

La Fondation Almouggar a dévoilé les nouvelles dates officielles de la 19ᵉ édition du Moussem de Tan-Tan. Cet événement emblématique, prévu initialement du 3 au 7 octobre se tiendra finalement du 30 octobre au 3 novembre 2026 sous le thème: «Le Moussem de Tan-Tan, patrimoine humain et pont d’échange culturel».

​Ce nouveau calendrier place la 19ᵉ édition au cœur d’un moment fort pour la nation, puisqu’elle coïncide directement avec les célébrations de Aid Al Wahda (la Fête de l’Unité), célébrée le 31 octobre et décrétée Fête nationale par le roi Mohammed VI. Carrefour historique de rassemblement des tribus et des populations nomades du Sahara, le Moussem de Tan-Tan trouve dans cette coïncidence un écho direct à ses valeurs fondamentales de rassemblement, d’unité et d’attachement à l’identité nationale.

​Rayonnement international et diplomatie culturelle

​Inscrit depuis 2008 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, le Moussem confirme sa mission majeure de préservation et de transmission des traditions sahariennes entre les générations. Pour cette édition, la manifestation accueillera de nouveau les Émirats arabes unis en tant que partenaire privilégié, renforçant les liens de fraternité entre les deux pays et renouvelant les passerelles de dialogue interculturel.

​Pendant cinq jours, les villes de Tan-Tan et d’El Ouatia vivront au rythme d’une programmation riche et diversifiée. Les visiteurs pourront assister aux traditionnelles courses de dromadaires, aux spectacles de Tbourida, aux rassemblements tribaux, aux jeux populaires et aux expositions d’artisanat local. Une grande parade réunira également plusieurs centaines de participants en habits traditionnels pour mettre en valeur la diversité culturelle de la région.

Lire aussi : Moussem de Tan Tan 2023: organisée en partenariat avec les Emirats, la course de dromadaires fait sensation

​La musique et les arts de la parole occuperont une place centrale. Plusieurs scènes abriteront des concerts réunissant des artistes locaux, nationaux et internationaux, transformant la ville en un espace d’échange.

​Les temps forts

​Les festivités s’ouvriront le vendredi 30 octobre par la traditionnelle cérémonie religieuse à la Zaouia de Cheikh Mohammed Laghdaf Ma El Ainin.

​Le samedi 31 octobre, invités officiels, représentants institutionnels, notables et délégations se réuniront autour de tableaux artistiques mettant en lumière la richesse du patrimoine sahraoui et la portée de la Fête de l’Unité.

​Enfin, la manifestation s’achèvera le mardi 3 novembre par une soirée consacrée à la poésie hassanie.

Par La Rédaction
Le 24/09/2026 à 19h45
#Moussem de Tan Tan#fête de l'Unité#Tan Tan#Sahara Marocain#Fondation Almouggar

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