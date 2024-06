Moussem de Tan-Tan: en images, voici comment s’est déroulé le concours de traite de chamelles

Lors du concours de traite de chamelles à Tan-Tan, le 27 juin 2024, auquel ont participé plus de 230 concurrents. (H. Yara / Le360)

Une compétition de traite de chamelles a été organisée jeudi 27 juin à Tan-Tan, une activité organisée dans le cadre de la 17ème édition du Moussem de la ville du Sud. Le tournoi s’est basé sur plusieurs critères, dont les plus importants sont la quantité et la qualité du lait recueilli, les deux étant contrôlées par le comité d’organisation sous la supervision de responsables partenaires émiratis.

Mohamed Abdallah Lamhiri, chargé des activités patrimoniales du Moussem de Tan-Tan, explique que l’objectif principal de la compétition est «d’encourager les éleveurs de dromadaires des provinces du Sud, qui bénéficient d’une aide étatique, à prendre soin de leurs troupeaux», soulignant que le nombre de participants a notablement augmenté lors de cette édition 2024.

Pour sa part, l’éleveur Omar Bridji fait savoir que le concours de cette année comportait quelques nouveautés par rapport aux éditions précédentes, le nombre de participants ayant atteint quelque 238 personnes, dont 70 chameliers, venus à Tan-Tan en provenance de toutes les provinces du Sud.

Organisée par la Fondation Almouggar sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, la 17ème édition du Moussem s’était ouverte la veille sous le thème: «Moussem de Tan-Tan: 20 ans de sauvegarde et de développement humain».

La cérémonie d’ouverture a été marquée par l’inauguration des tentes thématiques marocaines et émiraties installées sur la place Paix et tolérance par Mohamed Fadel Benyaich, président de la fondation Almouggar, Amrou Hamda, gouverneur par intérim de la province de Tan-Tan, Abdullah Al-Kbissi, directeur du stand des Émirats arabes unis. Des courses de dromadaires et des spectacles de Tbourida ont également été présentés lors de cette cérémonie.

Patrimoine immatériel de l’humanité

Le Moussem de Tan-Tan, inscrit par l’Unesco en 2008 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, est un événement phare qui rassemble une trentaine de tribus nomades qui se rencontrent pour échanger autour de la préservation de leur patrimoine culturel respectif, notamment à travers la musique, la danse, l’artisanat et les rites traditionnels.

Le programme de cette 17ème édition offrira ainsi une expérience immersive dans la culture nomade, via des spectacles traditionnels, des soirées de poésie, des démonstrations d’artisanat, des Tbouridas, des courses de dromadaires et des expositions prévus tout au long de l’événement, mettant en lumière l’héritage vivant de la région.